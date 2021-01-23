杨洁篪据报拟访美促成中美元首会晤 中使馆：报道不实

自美国总统拜登1月20日正式上台后，《华尔街日报》23日引述知情人士的话称，为重启陷入困境的中美关系，中国驻美国大使崔天凯曾致信美方，提议由中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪访美，促成拜登和习近平的会晤。对此，中国驻美国大使馆随后加以否认。

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报道称，北京方面从去年12月开始提出派遣中共最高决策机构中央政治局委员杨洁篪前往华盛顿的想法。在习近平祝贺拜登当选美国总统后不久，这一想法在崔天凯的信中以及与中间人的对话中提出。北京方面计划让杨洁篪向华盛顿传递一个不同于其在特朗普政府时期传递的信息，当时贸易问题是华盛顿的首要任务。现在，考虑到拜登关注的是气候变化和疫情，杨洁篪也打算侧重这些问题，并促成拜登和习近平的初次会晤。

报道指，中国官员已通过秘密渠道提议举行这次会晤，但尚未向白宫刚刚成立的拜登国家安全团队和其他政府机构提出正式请求。中国驻美大使馆发言人23日则发布声明回应表示，“上述报道与事实不符，中方未写过此类信件。希望有关媒体尊重事实，以客观、负责任的态度报道中美关系。”声明续称，“一个好的中美关系，不仅符合两国人民根本利益，而且是国际社会的共同期待。希望美方与中方相向而行，秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定发展。”

值得一提的是，就在周三拜登宣誓就职的当天正午，北京方面发布了一则制裁特朗普政府时期担任国务卿的蓬佩奥等28位前官员的新闻。他们与家属被禁止入境中国大陆和香港、澳门、和他们有关联的企业、机构也被限制与中国打交道。

对此，拜登白宫的国家安全委员会一位发言人回应指，在就职当天中国实施这些制裁看来是企图利用美国的党派分歧。美国两大政党都应该批评这项徒劳和刻薄的举动。拜登期待着与两党领导人一起，带领美国胜过中国。