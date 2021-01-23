楊潔篪據報擬訪美促成中美元首會晤 中使館：報道不實

自美國總統拜登1月20日正式上台後，《華爾街日報》23日引述知情人士的話稱，為重啟陷入困境的中美關係，中國駐美國大使崔天凱曾致信美方，提議由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪訪美，促成拜登和習近平的會晤。對此，中國駐美國大使館隨後加以否認。

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報道稱，北京方面從去年12月開始提出派遣中共最高決策機構中央政治局委員楊潔篪前往華盛頓的想法。在習近平祝賀拜登當選美國總統後不久，這一想法在崔天凱的信中以及與中間人的對話中提出。北京方面計畫讓楊潔篪向華盛頓傳遞一個不同於其在特朗普政府時期傳遞的信息，當時貿易問題是華盛頓的首要任務。現在，考慮到拜登關注的是氣候變化和疫情，楊潔篪也打算側重這些問題，並促成拜登和習近平的初次會晤。

報道指，中國官員已通過秘密渠道提議舉行這次會晤，但尚未向白宮剛剛成立的拜登國家安全團隊和其他政府機構提出正式請求。中國駐美大使館發言人23日則發布聲明回應表示，“上述報道與事實不符，中方未寫過此類信件。希望有關媒體尊重事實，以客觀、負責任的態度報道中美關係。”聲明續稱，“一個好的中美關係，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待。希望美方與中方相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展。”

值得一提的是，就在周三拜登宣誓就職的當天正午，北京方面發布了一則制裁特朗普政府時期擔任國務卿的蓬佩奧等28位前官員的新聞。他們與家屬被禁止入境中國大陸和香港、澳門、和他們有關聯的企業、機構也被限制與中國打交道。

對此，拜登白宮的國家安全委員會一位發言人回應指，在就職當天中國實施這些制裁看來是企圖利用美國的黨派分歧。美國兩大政黨都應該批評這項徒勞和刻薄的舉動。拜登期待着與兩黨領導人一起，帶領美國勝過中國。