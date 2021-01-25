獨家專訪季哈諾夫斯卡婭：家庭主婦成為白俄羅斯反對派領袖

2020年白俄羅斯舉行總統大選，有着“歐洲最後一個獨裁者”之稱的盧卡申科（Alexander Lukashenko）尋求出任第六任總統任期。同年5月起，白俄全國爆發大規模反對盧卡申科獨裁的抗議運動，總統選舉結果出爐後，批評作票要求其下台的呼聲日趨高漲。盧卡申科隨後秘密舉行宣誓就職典禮，白俄當局直到典禮結束後才對外公布這一消息。大選前夕，年僅37歲的季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）宣布代替因參選而遭到當局逮捕的丈夫，著名油管博主季哈諾夫斯基（Syarhei Tsikanouski）參選總統。她並最終成為白俄反對派領袖和象徵。法廣也有幸請來了季哈諾夫斯卡婭本人向大家介紹白俄民眾的訴求，以及其國內的最新情況。

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法廣：今天很榮幸能採訪到您，您表現出極大的勇氣和領導力，為您和白俄羅斯人的事業挺身而出。請簡單介紹一下您是如何加入白俄羅斯反對派的，您之前的職業是什麼，您的丈夫季哈諾夫斯基（Sergey Tikhanovskiy）參與的情況如何？

季哈諾夫斯卡婭@Tsihanouskaya：事實上，在過去幾年我一直在照顧兩個孩子，並沒有從事工作，你可以說我曾是一名家庭主婦。過去兩年，我的丈夫開始更多的關心白俄羅斯的政治情況。你知道，盧卡申科已經領導白俄羅斯長達26年，他則被認為是“歐洲最後的一個獨裁者”。通常的，白俄羅斯民眾並不關心政治，因為他們確信自己無法改變局面。而過去幾年，我的丈夫開始嘗試讓白俄羅斯人關心政治現狀。他開始走遍全國並與當地民眾進行溝通， 詢問他們的生活狀況，對國家和總統的看法等。（季哈諾夫斯基的油管YouTube頻道）

因為在過去的這些年中，我們這位所謂的前總統展現出對民眾的不尊敬，人們雖然對此也感到不滿，但不能相信自己真能做點什麼。所以我的丈夫希望這個國家能發生一些改變，去年我們也迎來了總統大選，他決定成為一名總統候選人。但是由於我丈夫的政治觀念和公民主張，他被關進了監獄。我則代替他將我的文件遞交給了白俄羅斯中央選舉委員會，並得到那裡人員地登記。這是我如何參見了這場大選的過程。可以說是出於偶然。

法廣：您能否再給我們介紹一下去年白俄羅斯總統大選的情況，您的競選綱領是什麼，白俄羅斯人民對此有何反應？

季哈諾夫斯卡婭：這場競選中有另外兩名主要領導者地參與，雖然也有其他的候選人，但我們不考慮他們。這二人分別是銀行家巴巴里科（Viktar Babaryka）和外交官塞普卡洛（Valery Tsepkalo）。在這次大選中，盧卡申科政權將巴巴里科送入了監獄，因為他是一名強力的競選對手，並隨後也將另一位挑戰者塞普卡洛從大選中剔除， 因為他也被認為是一名有力的候選人。盧卡申科將我留在了大選中，因為他確信沒有人會為我投票，因為我是一名家庭主婦也沒有任何的政治背景。所以我和巴巴里科、塞普卡洛及科列斯尼科娃（Maria Kolesnikova）的代表團結在了一起。

三個女人成為了這次大選反對派的標誌。我們開始巡遊全國，告訴人們今年的大選不一樣，我們不允許對今年的總統選舉造假。我們喚起了人們的覺醒。因為事實上，人們已經意識到需要有全面的變革出現，但卻不敢說出這些呼聲。而通過這次良好的選前拉票活動，很多人都有所覺醒。當到了大選當天，大量的人都參與了投票並把票投給了我，但這次選舉還是跟過去每五年一樣地遭到作假。

過去總統選舉後也發生過很多的抗議，但這次大選後人們走上街頭來為他們的選票正名。而在隨後的3天中，大約有7000多人遭到了逮捕，他們中很多人在監獄中遭受了殘酷的毒打和酷刑，亦有強姦的案例出現。社會上的大眾在看到這些後意識到，他們不能再忍受這個政權的行為，並大規模地走上街頭。（《紐約時報》對2020年白俄羅斯大選和季哈諾夫斯卡婭的視頻報道介紹）

法廣：所以您的競選綱領是提出改變嗎，無論是在政治、社會、還是經濟層面？

季哈諾夫斯卡婭：由於我之前沒有任何的意願成為這個國家的總統，因為我明白我自己確實沒有政治背景。所以我的競選綱領只強調了3點，它們是：第一，釋放所有的政治犯。這是因為在大選期間有超過150人成為了受認證的政治犯，還有很多其他人遭到了逮捕。第二，是盧卡申科必須下台。第三，是舉行新的、誠實和透明的總統大選，讓白俄羅斯人能夠自己選出未來的總統。

整個綱領十分簡潔，我並沒有提到我對國家未來的看法，或我認為應採取什麼樣的改革。我的競選綱領就包含這3點，這也是為什麼人們團結了起來。我不能說給我投票的人是選擇了新的總統，而他們投下的票確是反對這個政權，反對獨裁者，反對盧卡申科。這也是我們去年團結起來的原因。

法廣：正如您所說，盧克申科被一些人稱為“歐洲最後一個獨裁者”，是什麼給予您勇氣為自己的事業挺身而出，您是否對這一決定有過恐懼和擔心？

季哈諾夫斯卡婭：毫無疑問，在整個大選過程中我都感到很害怕。儘管盧卡申科並沒有很多的支持者，但他享有對軍隊的掌控。因為盧卡申科給了他們很多的金錢、住所，以及各種各樣的特權。他可以將這些力量團結在他的身邊。我當然也對此感到害怕。我也不得不將我的孩子們送到國外，因為在大選中我接到了電話威脅，我被告知如果不退選，我本人將被送入監獄，而我的孩子們也將被送進孤兒院等其他的威脅。

很多人都在大選中遭到逮捕，我每天也都在擔心下一個被送入監獄的就是我。這也是為什麼我身邊的人都有一個準備好的背包，裡面裝着保暖的衣服和牙膏、牙刷等日用品，以備被逮捕時已經有這些東西準備好了。盧卡申科擁有軍權，所以在沒有法庭審判和法治存在的情況下，不需要任何理由你都可以被送入監獄。

（季哈諾夫斯卡婭發表的TED演講）

法廣：正如您所說，過去的白俄羅斯大選中也存在選舉造假的情況，您認為是什麼使得人們在這次大選結束後與過去不同地大規模走上街頭，以表達不滿？

季哈諾夫斯卡婭：我認為很多的因素影響到了人們對這次大選的想法。首先，新一代的年輕人長大了，他們可以到國外旅行，可以看到外國的人民是如何生活的。他們對互聯網的應用也非常靈通，知道民主國家的人們是怎樣生活的。第二，大眾也厭倦了盧卡申科的統治，厭倦了他對民眾的不敬。

盧卡申科只關心他自己不關心人民。而隨着新冠肺炎疫情的爆發，盧卡申科則告訴國人沒有疫情，大家應該喝伏特加來治療病毒等。你知道他說的這些愚蠢的話讓人們開始意識到，他們是這個國家，他們是強大的，他們擁有權力而其不屬於一個個人。可以說，人們的自我意識發生了改變。

法廣：我們已經目睹了數月中，成千上萬的白俄羅斯人上街反對這次選舉結果，他們的要求是什麼，目前白俄羅斯的局勢如何？

季哈諾夫斯卡婭：大選後的3個月不斷的有大規模的街頭抗議在白俄羅斯持續出現。在這期間大約有33000人遭到了逮捕。因為這個政權從未見過如此大規模的抗議活動，所以也因此對它們非常害怕。8人也在示威中不幸身亡，但需要強調的是，所有的這些抗議都是在極為和平的氛圍中進行的。白俄民眾沒有意圖展現暴力，只有這個政權使用暴力。當局逮捕示威者，並在監獄中對他們進行羞辱。

現在白俄羅斯的情況有些不同，冬天國內的天氣很冷大約在零下20攝氏度左右，所以人們較難以在這樣的天氣環境中大規模上街抗議。但示威者的精神卻並沒有消失，人們現在休息一下為春天的到來作準備，他們自我組建團體，相互保持聯繫以等待當春天天氣暖和時，再次團結起來繼續我們的戰鬥。

法廣：您認為你們的運動是由來自各階層、各年齡段的人加入，還是主要由年輕人和工人推動？我們也已看到了73歲的奶奶活動家巴金斯卡婭（Nina Baginskaya）的故事。

季哈諾夫斯卡婭：今年與過去的反抗運動不同的是，這次所有來自不同職業， 不同年齡段的大眾都出現了覺醒。而以往工廠工人則大多支持盧卡申科，因為他一直強調社會穩定，工人們也能按時拿到薪水。但這次的革命與金錢無關，是關於做人的尊嚴。這也是為什麼老年人群開始參與抗議，甚至包括殘疾人，那麼工人、醫生、學生，所有的社會階層都正在參與反抗。你提到的巴金斯卡婭與其他的女性一樣成為了這場革命的標誌。

我們被稱作“女性的革命”。這則是因為，隨着很多的男人們在最初的3個月的抗議中遭到了政權的逮捕，我們的女性同胞們意識到展現她們的力量的時刻到了。她們可以代替男人參與這一鬥爭，她們也開始以身穿白色衣服為標誌上街抗議以象徵純潔。她們堅持和平，不少人手持鮮花以示我們是一個完全強調和平的國家。我們不希望任何的戰爭，我們僅想要獲得的是拿回選擇自己未來的權力，僅僅如此。

法廣：我們看到新聞媒體和記者在報道這些抗議時起到了重要的作用，無論是在白俄羅斯國內也好還是國外，同時有越來越多的針對記者和活動家地打壓，您能對此進行簡單介紹嗎？

季哈諾夫斯卡婭：很多的記者們都對白俄羅斯發生的抗議遊行進行了報道，這是他們的工作。我知道在世界上甚至包括正在發生戰爭的國家中，記者都是不能被觸碰的，因為這是他們的職業。但在白俄羅斯卻不是這樣的，首先盧卡申科和他的政權拒絕授予任何外國記者入境報道的許可，意圖讓外人無法看到其國內正在發生的事情。而那些英雄般的公民記者，那些敢於到現場記錄這些抗議和展現實情的人士也受到了逮捕和打壓。目前大約有10名記者在監獄中，這則是因為他們僅僅從事了自己的職業。這也引發了國際社會的不滿，在白俄羅斯沒有新聞自由。

法廣：我們了解到您和您的團隊成員已經流亡國外，並得到了立陶宛民眾和政府的援助，國際社會對白俄羅斯人民和您的事業是如何反應的？

季哈諾夫斯卡婭：我們就去年發生的事對全球都非常感謝，因為幾乎所有的國家都未承認大選後的盧卡申科是合法的總統。這些國家則接受了我作為自由白俄羅斯領導人的身份。很多國家的政府開始與我們接觸，我也開始了對多方的正式訪問。歐盟也開始對那些參與了殘暴行為和暴力的人實施制裁，並對當局的暴力行為加以嚴厲譴責。而在過去白俄羅斯則並不為人所知，這是因為盧卡申科在國際舞台上並不特別受到歡迎。

但在過去的一年中，整個世界都認識到了白俄羅斯民眾、白俄羅斯女性和白俄羅斯的抗議運動。我個人則不得不逃亡至立陶宛，其他很多人也不得不逃亡至波蘭、烏克蘭等國。他們在當地都受到了很好的對待。他們受到了所在國民眾和政府的幫助和支持。此外，白俄海外僑胞同樣在這一期間開始覺醒，他們開始在不同的國家中為我們的事業開展活動。我們認識到只要團結一致，我們就能做成很多的事情，甚至在國際舞台上也不例外。

法廣：很多西方國家領導人都表示了支持，包括法國總統馬克龍等，您還獲得了歐盟頒發的薩哈羅夫獎，您認為國際上的支持是否足夠，您對國外有什麼樣的信息？而拜登新政府上台後，您是否期待美國給予更多的支持？

季哈諾夫斯卡婭：我不得不說，白俄羅斯人非常感謝國際社會在抗議期間向他們提供的支持，但人們認為這些並不足夠。當面對在白俄羅斯發生的如此殘暴的行為和暴力時，我們的情況應得到更為廣泛地關注。我們是崇尚和平的人民，但當獨裁者和他的政權如此在監獄中殺害和強姦民眾，應得到國際社會和領導人們地關注和反應。他們應在升級措辭的同時，採取相應的聲明和行動時也該更為勇敢，正如勇敢的白俄羅斯人一樣。

對於美國來說，我們正在等待新的拜登政府上台後起到作用。因為我們從拜登那裡聽到他支持白俄羅斯的抗議運動，他不希望白俄羅斯是獨裁者的國家，並尊重人們選擇自己總統的權利。我相信他可以為白俄羅斯作很多事，與加拿大和歐盟等其他支持民主白俄羅斯的各方一道，他們將對我們的問題採取強硬的立場。

法廣：您之前曾強調說，民主白俄羅斯的事業與地緣政治無關，親美、親歐盟或親俄羅斯，您能對此進一步闡述一下嗎？

季哈諾夫斯卡婭：當然！當我們開始向國外介紹我們的事業時，很奇怪的是國際政治專家們便開始問，“那俄羅斯怎麼辦呢？”我們的回答是，問題不在於我們與俄羅斯或烏克蘭的關係，而這是有關白俄羅斯自身的問題，我們不希望在我們的國家中獨裁者仍在。我們明白盧卡申科與克林姆林宮有着好的關係，或者是被這樣描述的。我們明白我們總是與俄羅斯在一起，與所有的鄰國在一起。

但問題不在於我們將會變得更為親俄羅斯或者親西方，不是這樣的。我們針對的是獨裁者本人。當白俄羅斯民眾選出新的總統時，白俄人民屆時將決定他們希望與俄羅斯建立更好的關係，與烏克蘭建立更好的關係，還是與任何其他的國家。現在我們則希望舉行新的、透明的和公平的選舉，這才是問題所在。

法廣：最近有報道稱，由於抗議者和贊助商地動員，國際冰球聯合會（IIHF）剝奪了白俄羅斯作為2021年世錦賽的舉辦權，您是否認為這是一個積極的發展，您的反應是什麼？

季哈諾夫斯卡婭：從大多數白俄羅斯民眾的角度來看，這當然是一場勝利。因為如此的活動不應在一個有數千人因政治訴求入獄，並在獄中受到酷刑和羞辱的國家中舉行。正如俗話說，你不能在一個鮮血遍地的國家中開派對。而整個世界開始對白俄羅斯國內的情況採取反應，很多的贊助商也選擇拒絕贊助這一次的世錦賽。白俄羅斯人民非常感謝那些將人的尊嚴、生命和健康放在金錢之上的贊助商。這是令人高興的事情。

法廣：我們也看到您曾作出承諾，如果上台擔任白俄羅斯總統，您將留任只是為了幫助重新組織大選，您能進一步闡述一下嗎？

季哈諾夫斯卡婭：正如我一開始所說得那樣，我知道自己並不希望成為白俄羅斯總統。這是因為我需要強調未來對於白俄羅斯來說將是一個困難的時期。我們國家的經濟水平發展低下，我們需要一個不但知道如何能使國家經濟發展，與此同時還對人民需求和權力予以尊重和關注的領導者，而不是一個在要職上只尋求謀取私利的人。我深信在那些因為他們的政治主張而被入獄的人群中存在着這樣的堅毅人才和優秀的經濟學家。

我將只對這一過渡期承擔責任。期間，我將負責組織透明的大選並監管對外關係。之後，我當然不會成為總統，我不能說我將重回到之前的生活，因為在這期間我獲得了不錯的政治經驗，我在人權活動家這一群體中感到非常舒適。我或將選擇這一事業，但生活難測，我不希望提前作出宣告。

感謝季哈諾夫斯卡婭女士接受法廣專訪。