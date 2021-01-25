美国会参议院启动弹劾总统特朗普程序，CNN报道称成功几率几乎为零

按照预定时间，美国国会众议院议长佩洛西在美东时间25日晚间7时，将弹劾前总统特朗普的文件送交参议院，参议院正式启动弹劾特朗普的审理程序。所有100名参议员将在26日宣誓成为陪审员，参议院弹劾案审理将在2月8日展开。

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美国有线电视新闻网(CNN)报导，参院弹劾前总统特朗普的成功几率极低，有越来越多共和党人相信，共和党不会就特朗普煽动暴动以阻止拜登总统胜选的指控将其定罪，除非出现更多相关证据，或者共和党党内政治氛围剧变。

CNN访问数十名共和党参议员，只有少数人可能同意定罪特朗普。共和党参议员威克(Roger Wicker)认为，定罪特朗普的几率几乎为零；共和党参议员科宁(John Cornyn)认为特朗普被定罪的可能性约是三分之一；共和党领导层称民主党推动弹劾审理是为了报复。

也有共和党人表明不可能会有至少17名共和党议员加入50名民主党议员，支持让特朗普定罪，并禁止他未来再度参选公职。

CNN报道说，民主党面临的另一大阻碍就是要说服共和党人此举符合宪法。近日部分参议院共和党人认为，特朗普已卸任成为普通公民，因此弹劾审理违宪。而且太快开始弹劾审理，应该给特朗普应有的程序时间。

美国国会众议院已于13日通过弹劾川普，当时距离特朗普任期届满仅剩一周时间，写下美国总统两度遭弹劾的历史纪录。