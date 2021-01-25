美国政治：霍利向7名民主党人提道德投诉 克鲁兹网战好莱坞影星

美国总统大选结束，但民主共和两党间激烈分歧继续以法律舆论等不同方式反映出来。除了前总统特朗普的弹劾案以外，共和党参议员克鲁兹和霍利也都因为在国会挑战摇摆州选举结果，而遭7名民主党人提出道德投诉。霍利在1月25日发出的信中予以回击，并要求对这些民主党人进行道德调查。

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虽然霍利、克鲁兹和时任总统特朗普都谴责了1月6日暴力事件。但7名民主党议员展开针对霍利和克鲁兹的道德投诉称：克鲁兹和霍利支持了暴乱。霍利对7名民主党参议员的指控抨击说，他们的投诉是“明显的党派行为”，他敦促参议院道德委员会对这些民主党人进行道德调查。

霍利在一封信中写道：“最令人吃惊的是，对我提出控诉的民主党人在没有任何证据的情况下暗示，我或我的工作人员可能与冲进国会大厦的罪犯合谋。”“在大多数司法管辖区，这种言论本身就构成诽谤，如果在辩论期间提出，他们将明显违反参议院规则XIX.2。”

霍利特别要求参议院道德委员会调查这7名民主党人是否与少数外部团体、民主党领导层（包括拜登政府）协调行动，以及他们是否与游说者和那些宣称不再捐款给霍利或克鲁兹的企业进行了接触。

另据美国《布莱巴特新闻网》报道，上周，当克鲁兹参议员批评乔-拜登重新加入《巴黎气候协定》的决定将损害美国就业时，一个好莱坞影星塞斯-罗根(Seth Rogen)在推特上发飙说："滚开，你这个法西斯主义者。"

克鲁兹为此与他展开推特大战，他回答说，由于左派对封杀文化、审查制度和强迫企业关闭的热爱，那些人已经成为真正的法西斯主义者。任何不同意的人，他们都试图封杀。在左翼倾向的好莱坞，保守派无法自由发言。