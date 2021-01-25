美國政治：霍利向7名民主黨人提道德投訴 克魯茲網戰好萊塢影星

美國總統大選結束，但民主共和兩黨間激烈分歧繼續以法律輿論等不同方式反映出來。除了前總統特朗普的彈劾案以外，共和黨參議員克魯茲和霍利也都因為在國會挑戰搖擺州選舉結果，而遭7名民主黨人提出道德投訴。霍利在1月25日發出的信中予以回擊，並要求對這些民主黨人進行道德調查。

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雖然霍利、克魯茲和時任總統特朗普都譴責了1月6日暴力事件。但7名民主黨議員展開針對霍利和克魯茲的道德投訴稱：克魯茲和霍利支持了暴亂。霍利對7名民主黨參議員的指控抨擊說，他們的投訴是“明顯的黨派行為”，他敦促參議院道德委員會對這些民主黨人進行道德調查。

霍利在一封信中寫道：“最令人吃驚的是，對我提出控訴的民主黨人在沒有任何證據的情況下暗示，我或我的工作人員可能與衝進國會大廈的罪犯合謀。”“在大多數司法管轄區，這種言論本身就構成誹謗，如果在辯論期間提出，他們將明顯違反參議院規則XIX.2。”

霍利特別要求參議院道德委員會調查這7名民主黨人是否與少數外部團體、民主黨領導層（包括拜登政府）協調行動，以及他們是否與遊說者和那些宣稱不再捐款給霍利或克魯茲的企業進行了接觸。

另據美國《布萊巴特新聞網》報道，上周，當克魯茲參議員批評喬-拜登重新加入《巴黎氣候協定》的決定將損害美國就業時，一個好萊塢影星塞斯-羅根(Seth Rogen)在推特上發飆說："滾開，你這個法西斯主義者。"克魯茲為此與他展開推特大戰，他回答說，由於左派對封殺文化、審查制度和強迫企業關閉的熱愛，那些人已經成為真正的法西斯主義者。任何不同意的人，他們都試圖封殺。在左翼傾向的好萊塢，保守派無法自由發言。