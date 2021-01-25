葡萄牙总统德索萨一轮投票当选 称聚焦防疫

葡萄牙现任总统德索萨竞选连任昨天晚上以得票率61.6%当选连任。选前民调早已预测德索萨会在第一轮投票就胜出。德索萨曾是政治评论员，以亲民形象著称，他曾与街友分享食物，也曾跳进海里拯救小船翻覆后落海的女孩。自葡萄牙1974年建立民主政府以来，现任总统在第一轮投票就赢得连任相当常见，前面4位总统都是以这般模式赢得第2个5年任期。

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据法新社消息，疫情危机下举行大选，葡萄牙总统德索萨顺利连任。新冠病毒疫情肆虐之际的葡萄牙总统大选，现任总统德索萨（Marcelo Rebelo de Sousa）顺利连任，现年72岁的德索萨发表胜选演说时，承诺要将对抗疫情列为施政的「优先要务」。他表示：「当务之急是对抗疫情，这是我的优先要务，与国会和政府团结一心。」

选前民调早已预测德索萨会在第一轮投票就胜出。德索沙曾是政治评论员，以亲民形象着称，他曾与街友分享食物，也曾跳进海里拯救小船翻覆后落海的女孩。

截至格林威治时间昨天下午4时，投票率达到35.4%，低于5年前的大选，但化解了这次大选受疫情影响投票率恐不到3成的疑虑。尽管如此，6成选民弃权仍创葡萄牙史上新高。报导说，部分原因是110万名海外选民首度列入选民登记册，但也因为数以万计民众在隔离中而未投票。

据法新社说，葡萄牙尚未建立完善的邮寄投票制度，自17日开始，估计有近20万选民提前投票。

德索萨在最后一场造势演说中呼吁选民支持他，以免进入第2轮决选。他说，别让选举时程拖上3周，这些时间可以用来抗疫，「倘若投票率只有3成，第2轮投票将无可避免」。

自葡萄牙1974年建立民主政府以来，现任总统在第一轮投票就赢得连任相当常见，前面4位总统都是以这般模式赢得第2个5年任期。

据法新社说，葡萄牙过去一周新增逾8万5000例确诊病例，近1500人病故，单日死亡人数也在今天创下新高。根据统计，葡萄牙人口约1000多万，迄今已累计63万6190人染疫、1万469人不治，7天平均新增确诊数和人均死亡率为全球最高。葡萄牙疫情持续升温，几乎每天创下单日新增确诊纪录，政府如今已下令停课两周，商家和餐厅也暂时歇业。葡萄牙过去10天展开第2次全国封锁，以遏止疫情蔓延。