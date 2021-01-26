台湾前副总统吕秀莲悼亡兄揭美丽岛大审翻案祕辛

台湾前副总统吕秀莲的兄长吕传胜一月17日病逝，吕秀莲26日发文哀悼并提到一段祕辛，美丽岛军法大审时，吕传胜担任她的辩护律师，因为兄妹情谊，她配合辩护策略巧妙翻供，带动案情大翻转。吕秀莲说，她犹记得在审判终了前，她的哥哥在法庭上说出一句掷地有声的话：“审判官们！今天你们在法庭上审判8名被告，别忘了，全国同胞在外面审判你们。而明天，历史会审判你我大家。”此一军法大审20年后，当时最年轻的辩护律师陈水扁居然和被判“暴力叛乱”罪的吕秀莲搭档，用和平民主的方式让一党专政50年的国民党下台，在台湾实践政党轮替的民主宪政。

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据中央社今天报道称，吕秀莲悼亡兄吕传胜，忆美丽岛大审翻案祕辛。报道说，前副总统吕秀莲的兄长吕传胜17日病逝，吕秀莲今天透过脸书悼念，她也提到一段祕辛，美丽岛军法大审时，吕传胜担任她的辩护律师，因为兄妹情谊，她配合辩护策略巧妙翻供，带动案情大翻转。

吕传胜曾任美丽岛事件辩护律师、总统府人权咨询委员，1月17日病逝，享寿84岁。吕秀莲今天在脸书发文悼念，她提到，小时候是哥哥将她藏起保护，免除她成为童养媳的命运。

该报道称，吕秀莲在文中，揭露一件“外人鲜少知悉，但确实影响美丽岛军法大审，甚至台湾民主发展的秘密”。吕秀莲说，美丽岛事件于1979年12月10日晚上在高雄市爆发，她是当晚最主要的演讲者，12月13日清晨第一个被逮捕入狱。当天中午电视播出，刚过70岁生日的母亲乍听就昏厥过去，跌断右腿，哥哥也瞬间得了胃溃疡，多年未痊愈。

1980年3月18日美丽岛军法大审，七名被告张俊宏、黄信介、陈菊、姚嘉文、施明德、吕秀莲、林弘宣到庭。据吕秀莲指出，当时在专案小组日以继夜的疲劳侦讯之下，被迫签下许多认罪的证词；开庭前，哥哥跟她说：“妳是学法律的，自白必须出于自由意愿才合法，妳好好想想，这几个月来有受到什么冤屈的话，明天法庭上通通讲出来。”她说，已经被关押两个半月的她实在很难置信，回到押房后，慢慢地理出头绪，相信他们一定有盘算，不可能害她，她决定在法庭上为自己的清白而战。

吕秀莲说，她发现其他被告不见得认识他们的律师，至少没有人像她这样，律师是她的哥哥和嫂嫂的哥哥，她完全信任。其他被告与律师彼此之间缺乏互信，甚至怀疑律师是国民党请来的，哪敢相信；果然，隔天开庭，前面几位被告都诚惶诚恐，承认侦讯期间受到很好的照顾，自白都出于自愿。“我心想完了，我如何唱独脚戏翻供？”

据吕秀莲指出，幸好哥哥起身发言：“被告接受58天的侦查，她说心有余悸，心里有障碍，又说她日夜被侦讯，…请庭上调查。”吕秀莲说，审判长只好让她发言。她忽然悲从中来，痛哭失声，边泣边说：“我没有被刑求，但有刑求以外不正的方法，他们用比刑求更高明的方法。”

吕秀莲提到，她委婉说出“人格解体式”、“断章取义式”等方式侦讯取供，法庭上一片譁然，旁听席上的记者们都竖耳倾听。她断断续续说完话，法庭气氛为之逆转，其他被告的律师也争相要求问明每个被告的侦讯过程有无违法。据吕秀莲指出，“由于我的律师跟我特有的关系，使我配合辩护策略而巧妙翻供，终于带动案情大翻转”，她说，第二天各报都有完整报导。原本封闭的戒严体制也因十天军法大审中，审判长与被告和律师的精彩舌战被充分报导，而受到空前的冲激，台湾民众的政治意识因军法大审而被启蒙开来。

吕秀莲说，她犹记得在审判终了前，哥哥在法庭上说出一句掷地有声的话：“审判官们！今天你们在法庭上审判8名被告，别忘了，全国同胞在外面审判你们。而明天，历史会审判你我大家。”

据吕秀莲说，军法大审20年后，当时最年轻的辩护律师陈水扁居然和被判“暴力叛乱”罪的吕秀莲搭档，用和平民主的方式让一党专政50年的国民党下台，实践政党轮替的民主宪政。

据吕秀莲认为，假设当时没有哥哥与她特殊的兄妹情谊，在法庭上无人敢翻供，审判的结果必然更悲惨，台湾的民主化或许遥遥无期。