叶伦获美参议院确认财长任命 修复贸易战关系损害但坚持对华强硬

美国参议院周一以压倒性投票结果，确认叶伦成为美国首位女财长，使之可以迅速与国会共同推进抗疫救助举措，评估美国制裁政策以及强化金融监管。参议院以84-15的投票结果确认对叶伦的财长提名，一些共和党籍参议院投票支持此一任命，但所有反对票都来自于共和党，其中有几位共和党议员对拜登1.9万亿美元抗疫援助计划、税收和支出计划表达了担忧。

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据法新社消息说，叶伦成美国首位女财长，将力推1.9兆美元纾困案。这不是叶伦第一次成为女性先驱者，她在2014年到2018年成为首位担任联邦准备理事会（Fed）主席的女性，也曾领导白宫经济顾问委员会（White House Council of Economic Advisers）。

就叶伦任命案，美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)表示，叶伦第二次创造了历史。七年前她成为第一个担任美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席的女性。舒默表示，“在财政部，长长的走廊上悬挂着所有77位财长的肖像，一直回溯到亚历山大·汉密尔顿，都是男性，”舒默在推特上写道，“我很高兴今天投票支持叶伦，在走廊上增添第一位女性肖像。”

在拜登新冠刺激计划，以及其承诺投资2万亿美元用于基础设施、绿色能源项目、教育和研究以提高美国竞争力方面，叶伦将在与国会合作上扮演重要角色。财政部将监督拜登的计划，透过把公司税率从21%提高到28%、以及对年收入超过40万美元的人加税来帮助资助这些计划。

在特朗普任内因2017年减税和将近5万亿美元的疫情支出而出现赤字后，共和党人希望重回财政保守主义，对大规模纾困和扩大举债表示担忧。

叶伦在上周的确认提名听证会上对参议员们表示，需要在新冠救助支出上“采取大规模行动”，称经济利益远远超过债务负担加重的风险。叶伦还在确认提名听证会上称，她将立即审查特朗普政府实施的金融制裁政策，确保“有策略地、恰当地”使用这些政策。

据法新社报道称，在新政府刚上任的前几周，叶伦身为财长的角色将至关重要，她将担任与国会协调的关键人物，让拜登总统推出的1.9兆美元纾困案得以获得批准，协助美国经济从2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情中复苏。

叶伦也将参与执行贸易规定，并在前总统特朗普与多国大打贸易战后，与他国修复关系。但在最受争议的美中关系上，叶伦上周承诺将动用所有可用工具，解决「中国滥用不公平与不合法行为」破坏美国经济的问题。叶伦说，北京一直以非法补贴、倾销产品、窃取智慧财产和对美国货物竖立壁垒等一系列政策「伤害美国企业」。

叶伦也认为，「中国显然是我们最重要的战略竞争对手」，但跟特朗普不同的是，她强调在对抗这项挑战上「与我们的盟邦合作」极为重要。

据路透社说，美国财政部周一公布了叶伦团队的更多成员，奥巴马执政时财政部的一些官员回归。