意大利总理孔特周二宣布辞职

在位1年4个月又20天的大利总理孔特，周二（1月26日）递交辞呈，以寻求组织另一个新联合政府。孔特由于受到其联合政府其中之一政党的悖离，政权被削弱，他如今希能得到总统塞尔吉奥·马塔雷拉的支持，试图重组一新政府、继续执政。

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意大利总理孔特是于周一晚间宣布周二将递出辞呈。根据孔特总理办公室的一份声明指出，总理召开一项于周二上午9点进行的部长会议，旨在“告知其部长们，他打算去总统府递交辞呈”。

孔特总理希望得到总统马塔雷拉的支持重新组阁重组，试图继续执政。这也是从2018年以来的第三个政府。他希望能实施一项超过2000亿欧元的经济计划，旨在重振这个欧元区经济第三国家的引擎。意大利经济在新冠疫情肆虐下，造成至少85000人染疫死亡。

意大利政治危机从前总理伦兹2016年下台以后开始爆发。接着，政府因新冠疫情危机的管控不当问题，以及孔特的经济开支政策几周来受到各方抨击。

为了能保持政权、避免辞职，孔特不得不出席上周的国会，面对一项参众两院的信任投票。在下议院的投票，轻松通过。但在IV政党的参议员们退出后，参议院的投票则以微弱优势险胜。

为了希望能够确保收编国会独立派或异议派政党议员，或许最终使他能够通过重新调整内阁成员来继续主导现任政府团队，孔特因此在幕后进行了紧张的谈判，但最终收编未能成功。