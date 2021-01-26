拜登也是“尴尬”手表哥？

美国新任总统在就职典礼上的一切往往都受到民众关注，因此新总统拜登就职时佩戴7000美元劳力士手表的选择也引起议论，特别是他大力鼓吹“美国制造”。除了亿万富翁特朗普喜欢金表路人皆知，近年美国其他总统莫不只佩戴美国造平民手表。纽约时报刊文揭拜登戴瑞士豪华表，也被一些评论指显示报道平衡，因为此前纽约时报被指多轰特朗普。

广告 继续浏览后续

据中央社引述消息报道说，拜登倡美国制造，就职却戴瑞士劳力士表惹议。

拜登昨天签署行政命令，让美国企业与产品优先获得联邦政府合约，在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情下，继续推行前总统特朗普认同的“美国制造”（Made in America）路线。但纽约时报（New York Times）指出，拜登就职日佩戴的瑞士劳力士Datejust不锈钢手表，“与美国近数十来每位总统明显戴上的平民手表相差甚远，只有特朗普除外”。

拜登当然不是首位佩戴劳力士手表的美国总统，前总统艾森豪威尔（Dwight Eisenhower）、约翰逊（Lyndon B. Johnson）及里根（Ronald Reagan）也有同样的偏好。但自克林顿（Bill Clinton）担任美国总统以来，美国领袖往往倾向佩戴较低调或能彰显爱国心的手表。

克林顿1993年就职时配戴的是天美时（Timex）的Ironman手表，继任总统小布什（George W. Bush）甚至更节俭，所戴的天美时手表售价低于50美元。奥巴马（Barack Obama）佩戴美国制手表，例如总部设于底特律的Shinola手表，或是总部设于加州的Jorg Gray手表。

据该报道，特朗普爱好黄金众所皆知，他的手腕配戴过百达翡丽（Patek Philippe）Golden Ellipse手表、劳力士表和江诗丹顿（Vacheron Constantin）手表。