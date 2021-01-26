特朗普卸任后境况二三事

美国众议院周一将前总统特朗普在演说中煽动支持者发起暴乱攻击国会大楼的指控送交参议院，特朗普的二度弹劾由此正式启动。在特朗普任期结束五天后，美国最高法院周一终止了指控他违反美国宪法反腐败规定的诉讼。 特朗普昨天在佛罗里达州开设了一个办公室，处理他作为美国前总统的职责，并寻求推进他的政府议程。消息指特朗普可能为了获得共和党支持他不被民主党二次弹劾，或放弃组建新党的主张。

广告 继续浏览后续

据路透社消息，美国众议院民主党议员正式将特朗普弹劾起诉书送交参议院，前总统特朗普被指控在演说中煽动支持者发起暴乱攻击国会大楼。民主党的指控送交参议院，象征着特朗普的二度弹劾由此正式启动。

在审理特朗普弹劾案中，有九名众议院议员担任起诉人，他们在众议院书记及代理警卫官的陪同下肃穆地穿越国会大厦，将对特朗普的起诉书送交至参议院。他们走过国会大厦圆形大厅进入参议院议场，经过特朗普支持者1月6日与警方发生的路径，脸上戴着口罩防疫。

在抵达参议院时，众议院领衔提案弹劾的议员Jamie Raskin宣读对特朗普的指控。他说，“特朗普煽动暴力对抗美国政府，犯下了重罪和轻罪。”

在1月13日就弹劾特朗普举行的投票中，民主党获得10位共和党众议员的支持。但在两党势均力敌的参议院，民主党人将需要17位共和党议员的投票才能宣告特朗普有罪。这将会比较困难，因为特朗普在共和党保守派中仍有不少追随者。

据美国有线电视新闻网(CNN)报导，美国总统拜登周一表示，他认为弹劾前总统特朗普的审判不会有足够的票数将其定罪。

路透社昨天报道说，在特朗普任期结束五天后，美国最高法院周一终止了指控他违反美国宪法反腐败规定的诉讼。这项诉讼指控特朗普在任时维持对其商业帝国的所有权，其中包括白宫附近的一家酒店，此举涉嫌违反反腐败规定。

这一行动意味着，经过四年诉讼之后，美国最高法院不会就宪法所谓的薪酬条款的意思和范围做出裁决。根据规定，在未经国会批准的情况下，总统不得接受外国和州政府的礼物和款项。

特朗普周一在佛罗里达州开设了一处办公室，处理他作为美国前总统的职责，并寻求推进他的政府议程。根据特朗普新办公室的一份声明称，“该办公室将负责管理特朗普总统的信件、公开声明、露面和官方活动，以促进美国的利益，并通过倡导、组织和公众行动主义来推进特朗普政府的议程。”

据路透社说，上周三，特朗普在他作为总统的最后一天对支持者发表告别讲话说，“我们会以某种形式回来的。”自那天飞往佛罗里达州棕榈滩的海湖庄园后，特朗普就没有公开露过面。