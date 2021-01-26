美国参议院高票通过布林肯出任国务卿

美国参议院26日以78票赞成、22票反对的票数，通过国务卿人选布林肯（Antony Blinken）人事案。布林肯在听证会中坦承：中国无疑是为美国利益带来最大挑战的国家。

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布林肯是继国家情报总监海恩斯（Avril Haines）、国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）与财政部长叶伦（Janet Yellen）后，第4位提名获美国参院同意的总统拜登（Joe Biden）内阁官员。

现年58岁的布林肯外交资历丰富，在拜登身边工作近20年，是拜登最贴身幕僚之一。2009年初拜登以副总统之姿首度入主白宫，布林肯担任他的国安顾问长达4年，而后则出任副国务卿。

在听证会中，布林肯表示，他赞同前国务卿蓬佩奥将中国对新疆维吾尔族的打压认定为“种族灭绝”；他也批评中国在香港实施国安法、压制媒体与港人言论、集会自由，并表示希望美国能收容部分必须逃离香港的民主抗争者。

针对美国的中国政策，布林肯表示：中国在习近平上台后放弃“韬光养晦”，明确显示要占据世界主导地位并制定规范、标准。他说美国不能从世界后退，从国际机构后退，否则会让中国以他们的方式而不是以美国的方式来重新定义这个世纪。不过，布林肯说他只是认同特朗普对华的“基本原则”，并不认同他所采取的具体路线。

在布林肯看来，应对中国挑战的最佳路线是提升美国自身的实力，包括加强盟友关系以共同对北京施压，提升在国际机构中的领导地位，并且为美国的价值观挺身而出。

中央社说：布林肯2015年曾经在美国国务院内接待当时以民进党总统参选人身分访美的蔡英文。从布林肯本月19日出席参院外委会听证会的证词研判，他上任后应会延续美国对台承诺，不只将致力协助台湾自我防卫，也会支持台湾国际参与。布林肯指出，他希望看到台湾在世界各地扮演更大角色，包含在国际组织中。他说：“（台湾）在很多方面来说都是个民主典范、强健经济体与高科技重镇，当然他们应对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的方式也有很多能教我们的。”

针对中国对台湾的武力威胁，有参议员在听证会上询问布林肯，如果中共武力犯台是否会付出沉重代价。他当时直言，北京如果这么做会是“一大严重错误”（a grievous mistake）。