美國參議院高票通過布林肯出任國務卿

美國參議院26日以78票贊成、22票反對的票數，通過國務卿人選布林肯（Antony Blinken）人事案。布林肯在聽證會中坦承：中國無疑是為美國利益帶來最大挑戰的國家。

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布林肯是繼國家情報總監海恩斯（Avril Haines）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與財政部長葉倫（Janet Yellen）後，第4位提名獲美國參院同意的總統拜登（Joe Biden）內閣官員。

現年58歲的布林肯外交資歷豐富，在拜登身邊工作近20年，是拜登最貼身幕僚之一。2009年初拜登以副總統之姿首度入主白宮，布林肯擔任他的國安顧問長達4年，而後則出任副國務卿。

在聽證會中，布林肯表示，他贊同前國務卿蓬佩奧將中國對新疆維吾爾族的打壓認定為“種族滅絕”；他也批評中國在香港實施國安法、壓制媒體與港人言論、集會自由，並表示希望美國能收容部分必須逃離香港的民主抗爭者。

針對美國的中國政策，布林肯表示：中國在習近平上台後放棄“韜光養晦”，明確顯示要佔據世界主導地位並制定規範、標準。他說美國不能從世界後退，從國際機構後退，否則會讓中國以他們的方式而不是以美國的方式來重新定義這個世紀。不過，布林肯說他只是認同特朗普對華的“基本原則”，並不認同他所採取的具體路線。

在布林肯看來，應對中國挑戰的最佳路線是提升美國自身的實力，包括加強盟友關係以共同對北京施壓，提升在國際機構中的領導地位，並且為美國的價值觀挺身而出。

中央社說：布林肯2015年曾經在美國國務院內接待當時以民進黨總統參選人身分訪美的蔡英文。從布林肯本月19日出席參院外委會聽證會的證詞研判，他上任後應會延續美國對台承諾，不只將致力協助台灣自我防衛，也會支持台灣國際參與。布林肯指出，他希望看到台灣在世界各地扮演更大角色，包含在國際組織中。他說：“（台灣）在很多方面來說都是個民主典範、強健經濟體與高科技重鎮，當然他們應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的方式也有很多能教我們的。”

針對中國對台灣的武力威脅，有參議員在聽證會上詢問布林肯，如果中共武力犯台是否會付出沉重代價。他當時直言，北京如果這麼做會是“一大嚴重錯誤”（a grievous mistake）。