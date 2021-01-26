葉倫獲美參議院確認財長任命 修復貿易戰關係損害但堅持對華強硬

美國參議院周一以壓倒性投票結果，確認葉倫成為美國首位女財長，使之可以迅速與國會共同推進抗疫救助舉措，評估美國制裁政策以及強化金融監管。參議院以84-15的投票結果確認對葉倫的財長提名，一些共和黨籍參議院投票支持此一任命，但所有反對票都來自於共和黨，其中有幾位共和黨議員對拜登1.9萬億美元抗疫援助計畫、稅收和支出計畫表達了擔憂。

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據法新社消息說，葉倫成美國首位女財長，將力推1.9兆美元紓困案。這不是葉倫第一次成為女性先驅者，她在2014年到2018年成為首位擔任聯邦準備理事會（Fed）主席的女性，也曾領導白宮經濟顧問委員會（White House Council of Economic Advisers）。

就葉倫任命案，美國參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，葉倫第二次創造了歷史。七年前她成為第一個擔任美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)主席的女性。舒默表示，“在財政部，長長的走廊上懸掛着所有77位財長的肖像，一直回溯到亞歷山大·漢密爾頓，都是男性，”舒默在推特上寫道，“我很高興今天投票支持葉倫，在走廊上增添第一位女性肖像。”

在拜登新冠刺激計畫，以及其承諾投資2萬億美元用於基礎設施、綠色能源項目、教育和研究以提高美國競爭力方面，葉倫將在與國會合作上扮演重要角色。財政部將監督拜登的計畫，透過把公司稅率從21%提高到28%、以及對年收入超過40萬美元的人加稅來幫助資助這些計畫。

在特朗普任內因2017年減稅和將近5萬億美元的疫情支出而出現赤字後，共和黨人希望重回財政保守主義，對大規模紓困和擴大舉債表示擔憂。

葉倫在上周的確認提名聽證會上對參議員們表示，需要在新冠救助支出上“採取大規模行動”，稱經濟利益遠遠超過債務負擔加重的風險。葉倫還在確認提名聽證會上稱，她將立即審查特朗普政府實施的金融制裁政策，確保“有策略地、恰當地”使用這些政策。

據法新社報道稱，在新政府剛上任的前幾周，葉倫身為財長的角色將至關重要，她將擔任與國會協調的關鍵人物，讓拜登總統推出的1.9兆美元紓困案得以獲得批准，協助美國經濟從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情中復蘇。

葉倫也將參與執行貿易規定，並在前總統特朗普與多國大打貿易戰後，與他國修復關係。但在最受爭議的美中關係上，葉倫上周承諾將動用所有可用工具，解決「中國濫用不公平與不合法行為」破壞美國經濟的問題。葉倫說，北京一直以非法補貼、傾銷產品、竊取智慧財產和對美國貨物豎立壁壘等一系列政策「傷害美國企業」。

葉倫也認為，「中國顯然是我們最重要的戰略競爭對手」，但跟特朗普不同的是，她強調在對抗這項挑戰上「與我們的盟邦合作」極為重要。

據路透社說，美國財政部周一公布了葉倫團隊的更多成員，奧巴馬執政時財政部的一些官員回歸。