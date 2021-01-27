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特朗普弹劾案

共和党在参院展现团结抵制弹劾案 特朗普安了？

发表时间：

Le sénateur républicain du Kentucky, Rand Paul, le 24 septembre 2020.
Le sénateur républicain du Kentucky, Rand Paul, le 24 septembre 2020. REUTERS - POOL
作者： 夏榕
6 分钟

美国参议院共和党参议员保罗（Rand Paul）周二在参议院上提出一项动议，要求参议院投票表决将于2月9日对特朗普进行的弹劾审判是否违反美国宪法。这项可谓是“试水温”的投票，结果有45名参议院共和党人支持停止对前总统特朗普的弹劾审判。路透社称，此举展示了共和党内团结姿态。还有一些人认为这是明显的信号，表明特朗普不会被裁定煽动叛乱。众议院的弹劾条款指控特朗普在1月6日的冲击国会大厦事件中煽动叛乱。

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据报道，民主党参院领袖舒默（Charles Schumer）驳斥共和党主张的违宪说法是“完全错误的”，称这么做等于是给犯下不当行为的总统“一张宪法免罪卡”，并立即就此动议发起表决。

结果参院以55票对45票否决了这项动议。但是只有5名共和党议员与民主党人一起投反对票，远远低于裁定特朗普煽动叛乱所需的17张共和党人投票。

路透社就此指出，“这是华盛顿少有的几次失败实际上就是胜利的情况之一，”保罗后来对记者表示。“45张投票意味着弹劾审判在到达前死亡。”

保罗和其他共和党人辩称，对特朗普的弹劾是违宪的，因为特朗普已于上周三卸任，而且审判将由民主党参议员李希（Patrick Leahy）负责，而不是美国首席大法官罗伯特（John Roberts）。

一些支持保罗动议的共和党参议员也表示，虽然他们周二投票支持他的动议，但那并不能表明他们在审判后对于是否判定特朗普有罪的立场。共和党参议员波特曼(Rob Portman)对记者说：“在我看来，这完全是两码子事。”

弹劾特朗普须3分之2参议员同意，意即要有17名共和党议员跑票。就连反对保罗的共和党议员柯林斯（Susan Collins）也承认，这场投票确实可以视为弹劾审判的可能结果。

对于参议院能否对现在已卸任的特朗普进行弹劾审判，学术界也各有见解。一些学者认为，美国宪法清楚表明弹劾程序可能导致他未来没有资格再担任公职，因此参议院必须解决这个仍可能产生影响的问题。

 

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