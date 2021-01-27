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特朗普彈劾案

共和黨在參院展現團結抵制彈劾案 特朗普安了？

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Le sénateur républicain du Kentucky, Rand Paul, le 24 septembre 2020.
Le sénateur républicain du Kentucky, Rand Paul, le 24 septembre 2020. REUTERS - POOL
作者： 夏榕
6 分鐘

美國參議院共和黨參議員保羅（Rand Paul）周二在參議院上提出一項動議，要求參議院投票表決將於2月9日對特朗普進行的彈劾審判是否違反美國憲法。這項可謂是“試水溫”的投票，結果有45名參議院共和黨人支持停止對前總統特朗普的彈劾審判。路透社稱，此舉展示了共和黨內團結姿態。還有一些人認為這是明顯的信號，表明特朗普不會被裁定煽動叛亂。眾議院的彈劾條款指控特朗普在1月6日的衝擊國會大廈事件中煽動叛亂。

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據報道，民主黨參院領袖舒默（Charles Schumer）駁斥共和黨主張的違憲說法是“完全錯誤的”，稱這麼做等於是給犯下不當行為的總統“一張憲法免罪卡”，並立即就此動議發起表決。

結果參院以55票對45票否決了這項動議。但是只有5名共和黨議員與民主黨人一起投反對票，遠遠低於裁定特朗普煽動叛亂所需的17張共和黨人投票。

路透社就此指出，“這是華盛頓少有的幾次失敗實際上就是勝利的情況之一，”保羅後來對記者表示。“45張投票意味着彈劾審判在到達前死亡。”

保羅和其他共和黨人辯稱，對特朗普的彈劾是違憲的，因為特朗普已於上周三卸任，而且審判將由民主黨參議員李希（Patrick Leahy）負責，而不是美國首席大法官羅伯特（John Roberts）。

一些支持保羅動議的共和黨參議員也表示，雖然他們周二投票支持他的動議，但那並不能表明他們在審判後對於是否判定特朗普有罪的立場。共和黨參議員波特曼(Rob Portman)對記者說：“在我看來，這完全是兩碼子事。”

彈劾特朗普須3分之2參議員同意，意即要有17名共和黨議員跑票。就連反對保羅的共和黨議員柯林斯（Susan Collins）也承認，這場投票確實可以視為彈劾審判的可能結果。

對於參議院能否對現在已卸任的特朗普進行彈劾審判，學術界也各有見解。一些學者認為，美國憲法清楚表明彈劾程序可能導致他未來沒有資格再擔任公職，因此參議院必須解決這個仍可能產生影響的問題。

 

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