前国务卿蓬佩奥卸任后加入华府保守派智库，前副总统彭斯回家乡暂无固定居所

前特朗普政府的两位重要官员国务卿蓬佩奥和副总统彭斯卸任后今在何处？据美国媒体报道：蓬佩奥留在华府加入保守派智库“哈德逊研究所”（Hudson Institute），彭斯回到家乡印第安那州，目前尚无固定居所。

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美国新闻网站Axios26日报道说，前国务卿蓬佩奥已加入了华府保守派智库“哈德逊研究所”，在那里蓬佩奥将参与政策讨论，并接近共和党的主要捐助者，进而可能使他有机会参加2024年美国总统竞选。

报道说，蓬佩奥在写给哈德逊研究所的一份声明中称：“我很高兴加入哈德逊研究所，并期待着为其促进美国领导力和全球参与的使命做出贡献。”

哈德逊研究所董事会主席斯特恩（Sarah May Stern）表示：“蓬佩奥国务卿在公共服务方面的模范记录，以及他对支撑我们使命的价值观的承诺，使得这是一个令人兴奋的合作机会。”

哈德逊研究所是许多保守派国安官员卸下公职后新的去处，诸如国家安全会议前成员莫里森（Tim Morrison），曾担任美国驻联合国大使的海莉（Nikki Haley）和前副总统彭斯的顾问勒纳（Jon Lerner）。

相比于蓬佩奥，前副总统彭斯卸任后的情况令人担心。据美国媒体《商业内幕》（Business Insider）26日报道，消息人士透露，彭斯夫妇回到家乡印第安纳州哥伦布市后处于“无家可归”状态，目前寄居在友人家中。

报道指出，彭斯的财务报告显示，他名下没有房产，彭斯夫妇还在为三个孩子的助学贷款而忍受着经济上的困难，捉襟见肘。据说，卸任后的彭斯希望能够进入高校，找到一份薪水丰厚的工作。

不过，上周彭斯回到家乡，抵达机场时，受到乡亲们的热烈欢迎，停机坪上的人群为他高唱当地一首歌曲《重回印第安纳之家》（Back Home Again in Indiana）。