拜登与普京通电话 面对面提警告

美国白宫称，总统拜登周二自上台以来首次与俄罗斯总统普京通话，提出了对包括被囚禁的俄政府批评人士纳瓦尔尼(Alexei Navalny)在内的俄罗斯抗议活动的关切。白宫消息还称，美国总统拜登上任后与俄罗斯领导人普京进行的首次通话中，拜登对俄干预选举发出警告。

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据路透社报道，美国新总统拜登上任以来首次与普京通话，涉及军控和俄抗议活动等话题。据白宫的声明称，两位领导人同意让各自的团队加紧工作，在2月5日之前完成美俄之间新削减战略武器条约的延期。现行条约将于2月5日到期。

白宫新闻秘书普萨基在每日简报会上宣布了两位领导人的通话。这是拜登在其前任特朗普拒绝直接与普京对抗后，以更强硬的方式调整美国对俄政策。

据英国广播公司报道，来自白宫消息称，美国总统拜登上任后与俄罗斯领导人普京进行首次通话，通话中，拜登对俄干预选举发出警告。两人谈话内容包括俄罗斯境内正在进行的反对派抗议活动，以及延长美俄削减核武条约等。

俄罗斯方面称，普京祝贺拜登赢得总统大选。

双方都表示同意今后继续保持接触。

美国的声明说，“拜登总统明确表示，对于俄罗斯伤害我们或盟友的行动，美国将坚决采取行动，捍卫国家利益，”

白宫方面表示，本周二下午的通话中，两国总统还讨论了被归咎于俄罗斯的SolarWinds大规模网络袭击、有关俄罗斯对阿富汗境内的美国士兵进行悬赏的报道，以及俄罗斯反对派纳瓦尔尼中毒事件。

该报道说，克里姆林宫方面则没有提到白宫所说的任何争议点。值得一提的是，拜登曾将普京称为“克格勃暴徒”。

俄罗斯官员说，他们的总统“注意到，俄罗斯和美国之间的关系正常化将符合两国的利益，考虑到两国对维护世界安全和稳定的特殊责任，这也符合整个国际社会的利益。”克里姆林宫声明补充说，“总的来说，俄美两国领导人之间的对话坦诚而有序。”

拜登曾表示，他对普京的态度会比特朗普更强硬，而后者拒绝与克里姆林宫作对，并经常对俄罗斯是否真的干预了2016年大选表示怀疑。

在这个问题上，拜登与特朗普截然不同，据报道，他告诉普京，自己知道俄罗斯曾试图干预2016年和2020年的大选。他还警告这位俄罗斯总统，美国已准备好抵御网络间谍活动，以及任何其他攻击。