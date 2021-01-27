联合国 39成员国为维持和平基金认捐4.39亿美元

联合国的39个成员国1月26日周二承诺替一项为维持和平的联合国基金认捐4.39亿美元。联合国指出，该基金旨在为期五年当中用来巩固那些因冲突陷入动荡的国家之和平。但这笔金额与先前所期待的15亿美元款数仍相去甚远。

广告 继续浏览后续

联合国的一项公报强调说，在一项视讯会议上，“成员国重申了投资和平的重要性”。公报还指出，“包括2020年收到的资金在内，有39个成员国已经支付或承诺支付超过4.39亿美元，挹注到这项2020年至2024年期间的和平基金。”

根据主持这项创立于2006年和平基金的负责人马克·安德烈·弗朗什（Marc-AndréFranche）指出，这项为期5年的和平基金，筹款目标期盼是能达到15亿美元。

在过去的三年中，它为五十一个国家（例如在萨赫勒地区，中亚，中美洲，巴尔干等地区）的和平行动提供了总计3.56亿美元的资金。根据马克·安德烈·弗朗什指出，在上一个周期中，有34个国家向该基金提供捐款，但所注入款项的60％仅来自三个国家：德国、瑞典和英国。

周二举行的这项视讯会议，主持参与者有：联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯主持、塞拉利昂总统碧奥、苏丹总理哈姆多、加拿大外长加尔诺及德国外长马斯。与会的德国外长马斯宣布，德国在未来两年将向这个基金至少挹注五千万欧元的资金。

法国驻联合国大使尼古拉·德·里维埃强调，这项基金对于近年来在萨赫勒地区所开展一些跨境项目带来的好处。他还表示，法国将增加四倍的捐款，以期能达到450万美元。