蓬佩奥入职哈德逊研究所担任杰出会士

美国第70任国务卿蓬佩奥1月27日通过推特宣布，将于2月1日正式加入华盛顿智库哈德逊研究所（Hudson Institute）担任杰出会士（Distinguished Fellow）。他表示，期待着为哈德逊研究所促进美国领导力和全球参与的使命作出贡献。

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哈德逊研究所是华盛顿知名保守派智库，由位在纽约市哈德森村的未来学家、军事战略及系统科学家赫尔门·康（Herman Kahn）跟他在兰德公司（RAND Corporation）的同事共同创立于1961年。美国前副总统彭斯曾于 2018年10月4日在该智库发表了对华政策演说。日本前首相安倍晋三等外国领导人也曾在任上应邀到该研究所演讲。就这一消息，哈德逊研究所董事会主席斯特恩（Sarah May Stern）在声明中表示，“蓬佩奥国务卿在公共服务方面的模范记录以及他对支撑我们使命的价值观的承诺，使得这是一个令人兴奋的合作机会。”她说，“欢迎他加入哈德森是我的荣幸。”

蓬佩奥在宣布这一消息时强调，“重要的是，我们要继续把美国放在第一位!”此外，哈德逊研究所总裁兼首席执行官沃尔特斯（John Walters）亦称，“从他领导促进以色列与其阿拉伯邻国之间的和平，到面对美国的战略威胁，蓬佩奥国务卿一直是最具影响力的国务卿之一”。他说，“这位杰出的公务员加入哈德逊研究所是一种荣誉。”华盛顿存在着众多分别倾向两党的智库。例如民主党人坎贝尔（Kurt Campbell）和弗卢努瓦（Michele Flournoy）于2007年创立的新美国安全中心（Center for A New American Security）。包括坎贝尔在内的该智库多名研究员则在新的拜登政府中担任要职。

蓬佩奥在卸任国务卿后对未来打算备受关注，他26日在接受福克斯新闻主持人玛丽亚·巴蒂罗姆（Maria Bartiromo）专访时便在采访最后被问到了，是否有意参选2024年美国总统大选的问题，蓬佩奥对此并未给予明确答复，但指出希望以某种角色继续推行特朗普政府的“美国优先”事业。此前，蓬佩奥等28名特朗普政府卸任官员则受到了北京方面地制裁。