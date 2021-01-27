蓬佩奧入職哈德遜研究所擔任傑出會士

美國第70任國務卿蓬佩奧1月27日通過推特宣布，將於2月1日正式加入華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）擔任傑出會士（Distinguished Fellow）。他表示，期待着為哈德遜研究所促進美國領導力和全球參與的使命作出貢獻。

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哈德遜研究所是華盛頓知名保守派智庫，由位在紐約市哈德森村的未來學家、軍事戰略及系統科學家赫爾門·康（Herman Kahn）跟他在蘭德公司（RAND Corporation）的同事共同創立於1961年。美國前副總統彭斯曾於 2018年10月4日在該智庫發表了對華政策演說。日本前首相安倍晉三等外國領導人也曾在任上應邀到該研究所演講。就這一消息，哈德遜研究所董事會主席斯特恩（Sarah May Stern）在聲明中表示，“蓬佩奧國務卿在公共服務方面的模範記錄以及他對支撐我們使命的價值觀的承諾，使得這是一個令人興奮的合作機會。”她說，“歡迎他加入哈德森是我的榮幸。”

蓬佩奧在宣布這一消息時強調，“重要的是，我們要繼續把美國放在第一位!”此外，哈德遜研究所總裁兼首席執行官沃爾特斯（John Walters）亦稱，“從他領導促進以色列與其阿拉伯鄰國之間的和平，到面對美國的戰略威脅，蓬佩奧國務卿一直是最具影響力的國務卿之一”。他說，“這位傑出的公務員加入哈德遜研究所是一種榮譽。”華盛頓存在着眾多分別傾向兩黨的智庫。例如民主黨人坎貝爾（Kurt Campbell）和弗盧努瓦（Michele Flournoy）於2007年創立的新美國安全中心（Center for A New American Security）。包括坎貝爾在內的該智庫多名研究員則在新的拜登政府中擔任要職。

蓬佩奧在卸任國務卿後對未來打算備受關注，他26日在接受福克斯新聞主持人瑪麗亞·巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）專訪時便在採訪最後被問到了，是否有意參選2024年美國總統大選的問題，蓬佩奧對此並未給予明確答覆，但指出希望以某種角色繼續推行特朗普政府的“美國優先”事業。此前，蓬佩奧等28名特朗普政府卸任官員則受到了北京方面地制裁。