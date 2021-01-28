德国外长寻求和华盛顿采取共同对华政策

据《法兰克福汇报》报道，德国社民党籍外长马斯和联盟党议会党团倡议对中国采取更坚定的态度。联盟党议会党团推出的一份立场文件称，北京正在“进一步发展成为体制竞争对手”。

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马斯认为，德国和欧洲对华立场今后应和美国新政府密切协商和协调。德国大联盟政府内的两个联盟伙伴即联盟党和社民党因此现在都在要求西方寻求应对中国的统一立场。

在联盟党议会党团的最近一次会议上，议员们通过了一项跨大西洋战略文件，倡议在体制竞争中采取“共同且坚定的中国政策”。基民盟/基社盟联盟党议会党团在确定其立场时表示，中国“正在进一步发展成为体制竞争对手”，它希望将“建立在价值和规则之上的国际秩序”转变为“以中国为中心的世界秩序。”

在与路透社的谈话中，马斯表示赞成以“密切的合作关系”来应对中国。他还说，如果欧盟和美国共同行动，它们将在竞争条件、气候变化、裁军和人权等领域取得更大成就。

就美国新总统拜登上任前不久中欧之间签署的投资协议，马斯进行了辩护。他说，“这对华盛顿根本就不是一个不友好的举动。它仅仅是为了消除欧盟在与中国的经济关系中存在的竞争劣势”。这一点成功了。这样做“也是良好和正确的”。

联盟议会党团在对中国的外交政策中，要求跨大西洋伙伴最终使北京“遵守已定的国际规则和标准”，其中特别包括“不受歧视地进入中国市场”，平等的竞争条件一定不能是“空洞的套话”。