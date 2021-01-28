所在选区位于美墨边境沿线的民主党众议员库埃拉（Henry Cuellar）日前在一份声明中说：根据拜登总统的行政命令，美国海关和边境保护局（CPB）已经下令正在兴建的美墨边境墙于1月26日结束前停止施工，所有施工人员离开边境区。

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前特朗普政府曾获得数十亿美元资金来建造美墨边境墙，以堵截来自墨西哥和中南美洲的非法移民进入美国。在过去四年里，边境墙建成约450英里。前总统特朗普在卸任前的1月12日曾前往得州视察位于阿拉莫（Alamo）地区的美墨边境墙。

前美国海关和边境保护局代理局长摩根（Mark Morgan）对《布赖特巴特新闻》（Breitbart News）说，停止建造边境墙，将失去约5000个建筑工作岗位，大约有27万吨钢柱式围栏生产出来还未组装。

在1月20日，拜登总统就职后几个小时内，就签署了一项行政命令，停止南部边境墙建设。拜登在命令中写道：“我的政府的政策是，不再挪用美国纳税人的钱来建造边境墙，我也指示，将认真审查所有用于或转用于建造南部边境墙的资源。”

拜登政府国土安全部长提名人马约卡斯（Alejandro Mayorkas）1月19日在参议院确认听证会上表示，他还没有研究如何处理已建好的边境墙，包括拆除部分边境墙的可能性。