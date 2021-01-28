1月6日后美国已有3万多名共和党选民退党

美国国会暴动发生数周后，已有3万多名共和党选民退党。美国国会山庄报报导，如此大批共和 党选民出走几乎前所未见，这让已输掉总统选举和失去参议院控制权的共和党再添挑战。

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美国共和党这个月的退党潮主要出现在宾夕法尼亚州，亚利桑那州，北卡州，马里兰州，科罗拉多州，佛罗里达州。

1月6日之后的两天内，佛罗里达州迈阿密就有1000名共和党人退党。佛罗里达州其他两个地区有2000人退出共和党。

由于数据仅来自少数公布选民登记数据的州，退党人数可能只是冰山一角，实际上可能更多。

选民更换党籍并非前所未闻的事，但今年头几周数据显示，更换党籍的共和党选民远多于民主党选民。许多选民是来自决定白宫与国会掌控权的关键摇摆州。

根据宾夕法尼亚州务卿办公室，今年头25天，就有 将近1万名宾州选民退出共和党，其中约1/3即3476人改登记为民主党，其余2/3登记为其他党或变成无党派。相比之下，退党的民主党选民只有共和党选民的 1/3，2093人换成共和党，1184人变成无党派或其他小党。

美国前总统特朗普支持者闯入国会大厦，打乱国会认证总统大选结果的程序 ，特朗普也因被指煽动这场暴动遭第2次弹劾。