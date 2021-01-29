苏利文：美国应做好准备就中国的港疆台行为施加代价

美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）1月29日在出席活动时表示，美国需要做好准备，就中国对新疆维吾尔族穆斯林的行动、对香港的打压和对台湾的威胁而向中方施加代价。

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美国和平研究所（United States lnstitute of Peace）周五举行了题为“传递2021年的接力棒：共同确保美国未来”的线上研讨会。这一活动由苏利文和其特朗普政府的国安顾问奥布莱恩（Robert O’Brien）参与，并由曾在小布什政府时期担任过国务卿和国安顾问的赖斯（Condoleezza Rice）主持。奥布莱恩在活动上发言强调，“作为国家安全顾问，你的工作是确保总统得到最好的选择或政策建议。”

回应“传递接力棒”的活动主题，苏利文告诉奥布莱恩称，“感谢你所做的一切，你帮助我进入这个位置，并帮助我们的团队在我们于世界各地面临相当大的挑战的时刻加入并开始运作。”发言中，奥布莱恩对其任内进行回顾时谈到了跨国犯罪集团，是他作为特朗普的国安顾问时“没想到会看到这么多”的问题。他提到了美墨边境地区的问题，并补充说疫情很可能会加剧 相应的挑战。

奥布莱恩指出，“当我们交棒的时候，我们（向拜登政府）托付了不少的挑战，其中最重要的就是中国”。他续指，就对华问题“我认为我们两党已经形成了共识。”奥布莱恩还表示，“我们在美国外交政策上会有很多连续性”。他说，“在共和党和民主党政府之间有很多一致性”。苏利文亦指，“伊拉克问题是一个有趣的故事，从奥巴马政府到特朗普政府再到拜登政府都具有政策连续性。”

另就阿富汗问题，苏利文说，“我们正在认真审视塔利班在多大程度上遵守了他们同意的条件。”他说，“在这种情况下，我们将对我们的部队部署和外交的未来做出决定。”苏利文在发言中强调，“外交政策就是国内政策，国内政策就是外交政策，归根结底，现在，美国面临的最深刻的国家安全挑战就是把我们的家务事办好。”他重申，作为国家安全问题，“我们需要把应对国内和世界各地持续的经济破坏作为最高优先事项。”

苏利文表示，华盛顿需要在对华政策问题上确保清晰和一致，“准备采取行动，也要为中国在新疆的所作所为、在香港的所作所为、对台湾的好战和威胁施加代价”。他没有详细说明华盛顿可能会采取的措施。针对美欧关系，他指出，“我们要在地缘政治竞争中取得胜利的基础是我们的联盟关系，而没有一个联盟比跨大西洋联盟更为重要。”

苏利文指出，中国问题是美国与欧洲盟友之间要解决的问题之首。他强调，需要与欧方就中国的贸易和技术滥用问题达成联合应对措施。他说，“我们在每一个问题上的观点并不完全一致......。我认为，中国处于我们必须共同应对的事情清单的首位，而且在那里需要做工作，以获得完全一致。”

活动主持人赖斯则发言称，“在‘传递接力棒’的这个环境下传递的最重要的信息莫过于美国的外交政策，事实上，当美国能够在我们的价值观上找到两党的共识时，美国才是最好的”。