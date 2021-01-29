蘇利文：美國應做好準備就中國的港疆台行為施加代價

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）1月29日在出席活動時表示，美國需要做好準備，就中國對新疆維吾爾族穆斯林的行動、對香港的打壓和對台灣的威脅而向中方施加代價。

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美國和平研究所（United States lnstitute of Peace）周五舉行了題為“傳遞2021年的接力棒：共同確保美國未來”的線上研討會。這一活動由蘇利文和其特朗普政府的國安顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）參與，並由曾在小布什政府時期擔任過國務卿和國安顧問的賴斯（Condoleezza Rice）主持。奧布萊恩在活動上發言強調，“作為國家安全顧問，你的工作是確保總統得到最好的選擇或政策建議。”

回應“傳遞接力棒”的活動主題，蘇利文告訴奧布萊恩稱，“感謝你所做的一切，你幫助我進入這個位置，並幫助我們的團隊在我們於世界各地面臨相當大的挑戰的時刻加入並開始運作。”發言中，奧布萊恩對其任內進行回顧時談到了跨國犯罪集團，是他作為特朗普的國安顧問時“沒想到會看到這麼多”的問題。他提到了美墨邊境地區的問題，並補充說疫情很可能會加劇 相應的挑戰。

奧布萊恩指出，“當我們交棒的時候，我們（向拜登政府）託付了不少的挑戰，其中最重要的就是中國”。他續指，就對華問題“我認為我們兩黨已經形成了共識。”奧布萊恩還表示，“我們在美國外交政策上會有很多連續性”。他說，“在共和黨和民主黨政府之間有很多一致性”。蘇利文亦指，“伊拉克問題是一個有趣的故事，從奧巴馬政府到特朗普政府再到拜登政府都具有政策連續性。”

另就阿富汗問題，蘇利文說，“我們正在認真審視塔利班在多大程度上遵守了他們同意的條件。”他說，“在這種情況下，我們將對我們的部隊部署和外交的未來做出決定。”蘇利文在發言中強調，“外交政策就是國內政策，國內政策就是外交政策，歸根結底，現在，美國面臨的最深刻的國家安全挑戰就是把我們的家務事辦好。”他重申，作為國家安全問題，“我們需要把應對國內和世界各地持續的經濟破壞作為最高優先事項。”

蘇利文表示，華盛頓需要在對華政策問題上確保清晰和一致，“準備採取行動，也要為中國在新疆的所作所為、在香港的所作所為、對台灣的好戰和威脅施加代價”。他沒有詳細說明華盛頓可能會採取的措施。針對美歐關係，他指出，“我們要在地緣政治競爭中取得勝利的基礎是我們的聯盟關係，而沒有一個聯盟比跨大西洋聯盟更為重要。”

蘇利文指出，中國問題是美國與歐洲盟友之間要解決的問題之首。他強調，需要與歐方就中國的貿易和技術濫用問題達成聯合應對措施。他說，“我們在每一個問題上的觀點並不完全一致......。我認為，中國處於我們必須共同應對的事情清單的首位，而且在那裡需要做工作，以獲得完全一致。”

活動主持人賴斯則發言稱，“在‘傳遞接力棒’的這個環境下傳遞的最重要的信息莫過於美國的外交政策，事實上，當美國能夠在我們的價值觀上找到兩黨的共識時，美國才是最好的”。