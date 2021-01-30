拜登也将无法阻止美国的败落？

据《法兰克福汇报》报道，在美中激烈冲突中，美国新总统拜登也将无法阻止美国的沉沦。很多欧洲人认为，美国正在衰败，而中国则在继续上升。但中国在很大程度上破坏了自己的声誉。

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该报表示，美国功能失调现象已很明显。有关美国衰落的说法已经流行了很长时间。而且世界经济实力以及地缘力量也在非常明显地朝中国推移。而美国的功能失调通过新冠疫情变得更为剧烈。

拜登当选美国总统，特朗普下台，这虽然让欧洲人松了一口气，但并没有带来欢快情绪。在欧洲对外关系委员会的一项民意测验中，参与该民意测验的11个国家中的多数人怀疑拜登有能力阻止美国的内部分裂，甚至不相信拜登能够阻止美国的衰败。总而言之，欧洲人认为美国在衰败，拜登总统也阻止不了这一点。与此相反的是，中国在继续上升。德国有55%的接受调查者表示：中国将在十年内强于美国。持这一观点的西班牙人占79%，意大利人占72%。中国经济在2020新冠年的快速恢复给这一观点提供了有利证据。

人们对美国的矛盾情绪越来越明显。如果美国和中国（或俄罗斯）发生冲突，则至少有一半选民赞成采取中立，在德国持这种观点的占2/3。无论如何，它表达了人们对美国的巨大信心丧失，同时也显示了人们正在等待拜登重建与全球合作伙伴的合作关系。“再次伟大”也就如此而已。

但中国的软实力是低下的。如果忽略其明显的经济和技术进步，中国的公众形象最近在急剧恶化。关键词为香港，新疆，澳大利亚和新冠疫情。

越来越多的欧洲人视中国为体制竞争对手。但竞争对手的标志是，它既是伙伴，又是竞争对手和对手。这种混合需要一个明智的，和美国协商好了的政策来应对。这也就是为什么德国外长马斯希望在对华政策上实现跨大西洋联盟。这也就是说，我们一方面必须避免单独行动，另一方面也必须避免分裂式的投资协议。

后美国时代是否将不可避免地转入中国时代，还有待观察。中国今年的增长将非常强劲。美国的增长虽然没有那么强劲，但也会达到一定强度，以至于欧洲的增长将显得微不足道。