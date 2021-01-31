郭飞雄上海探患病妻子遭扣留目前失联

大陆著名维权人士郭飞雄原定28日晚赴美照顾患癌妻子，但在上海浦东机场过了安检后，被中国边检处服务台以涉嫌危害国家安全等为由，不准他出境，郭飞雄更宣布无限期绝食，惟其后失去联络。

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美国国务院于美东时间29日表示，美国对郭飞雄被中国当局阻止出境到美国照顾病重妻子的报道感到不安，并正在密切关注此案。与郭飞雄的家人同住美国马里兰州的友人杨子立向《苹果》称，对于美国政府关心中国的人权情况表示感谢，但当局对郭飞雄的状况不太了解，因为郭表明遭禁止出境后将进行无限期绝食，事实上他曾于2016年进行超过100天的绝食行动，那时他每天被强迫插胃喉灌食，健康堪忧，体重只剩下51公斤，“如果美国政府能够表现出将他释放的讯息，这样会更好。”

据苹果日报报道，郭飞雄在28日晚失联前，用手机给美国之音记者发出的最后一个讯息是：“请美国政府紧急帮助，不胜感激。”他向苹果记者发出的最后讯息则是：“我从现在开始在浦东机场实行无限期绝食，请中国民众和世界各国政府和人民紧急帮助我。”

杨子立表示，前天探望过郭飞雄的妻子张青，他说：“当她知道郭飞雄来不了，病情有点加重了……他的姐姐跟我说，张青早上还可以走动，但听到郭飞雄来不到的消息，就一直在卧床休息。”他指出，张青的癌症肿瘤已扩散，还要接受化疗和第2次手术。他又提到郭的子女当然希望父亲前来美国，“但是很长时间没有跟爸爸团聚，他的小儿子从4岁多就跟爸爸没有见面，肯定印象比较生疏了。”郭飞雄于2007年因协助广州市番禺区太石村维权，被广州法院以“非法经营”罪判处有期待刑5年、罚款4万元人民币（约4.8万港元），其妻张青与子女于2009年抵达美国获得政治庇护。

“有一些人觉得郭飞雄在国内对他们造成更多的困扰，希望郭飞雄出去，而且郭飞雄探望病重的妻子，这是所有文明社会应该遵守的人道基本原则，他（当局）没有理由拒绝；但是我想中国高层可能有一些强硬派，希望一定要郭飞雄作一些让步，签署一些协议，答应一些条件，才能放他出去，面对这些强硬要求，怀柔派也不好拒绝。”杨子立表示，郭飞雄曾向他表达担忧，就是可能步上维权律师高智晟一样完全跟外界失联，完全被控制起来没有任何消息，而“他（郭飞雄）根本不是一个法律的问题”，相信不会控以任何罪名。目前，海外华人发起支援郭飞雄的联署已突破至上百人，相信未来将会采取更多的行动。

“我们对中华人民共和国当局阻止了郭出国来照顾他在美国病重的妻子的报道感到不安。”美国国务院发言人说：“拜登政府致力于将我们的民主价值观置于我们外交政策的中心，并捍衞民主、人权和人类尊严。我们继续与包括郭在内的全世界所有人权捍衞者站在一起，他们寻求在不惧怕迫害和暴力的情况下自由地表达自己的想法。”

郭飞雄曾参加八九学运，20年前投身推动中国基层民主和维权工作，后遭当局报复被以“非法经营罪”被判刑5年。2013年《南方周末》“新年献辞”事件引发“南方街头运动”，郭飞雄作为重要的参与者再被控“聚众扰乱公共场所秩序罪”和“寻衅滋事罪”遭判监6年。2019年刑满出狱后再接受媒体采访促习近平进行政治改革，其后一直遭国保监控。公安局去年曾表示，郭飞雄若要履行出国旅行自由权利，需先经该局批准。

其妻张青2009年带着孩子到美国生活，目前张青刚做完结肠癌和肝转移开腹切除的大手术，郭飞雄原本得到广东省公安厅和广州公安局准许出国，但最终受到公安部阻拦。