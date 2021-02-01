布林肯：中国对美国构成最大挑战，愿为受镇压港人提供避风港

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）2月1日接受了美国全国广播公司（NBC）的专访，并就多项外交政策问题进行了答复。采访中，布林肯再次重申与其他国家相比，中国对美国构成最大挑战。但他指出，美中关系性质复杂，其包含对立层面、竞争层面和在部分问题上的合作机遇。他强调在处理美中关系时无论遇到的是上述何种层面的问题，美方必须从实力地位而不是弱势位置处理对华关系。

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布林肯在周一接受专访时， NBC记者米切尔（Andrea Mitchell）就对华问题提问指，“你在国务卿提名确认听证会上曾表示，中国是对美国国家利益最重大的威胁，如果中国对台湾采取行动你是否会采取措施，你认为将来我们是否会和中国发生军事冲突？”布林肯回答说，“毫无疑问，与其他国家相比，中国对我们构成最大的挑战。但美中关系性质复杂，这一关系中存在对立的层面，也当然有竞争的层面，与此同时也存在一些合作的层面”。他补充说，“但无论当我们处理这一关系中任何层面的问题时，我们必须能够从一个实力地位而不是弱势位置对待中国。”

布林肯说，“我认为这一实力来自于拥有强大的联盟，而中国则没有（这样的条件）。从事实上与全世界互动，在国际组织中扮演角色。因为当我们退群时，中国则乘机而入，他们因此能够在这些机构中拟定规则和设定标准。”他指出，当中方在挑战美国价值观时，美方应站出来捍卫它们，其中包括“在新疆对维吾尔人的打压和香港民主问题”。此外，他强调，“还要确保我们的军队摆好架势以威慑中方的侵略行为，并对我们自己民众进行投资使得他们更具有竞争力”。

布林肯指出，对于美国来说好消息是上述他提到的所有问题都是美方力所能及的事。他说，“从很多方面来看，中国构成的挑战是我们自己造成的弱点，也是中国日益强大的原因。”他谈到，“但我们可以处理这些弱点，无论是在打造更为强大的同盟关系，与世界更为积极的互动，捍卫我们的价值观，向我们自己的民众投资，还是确保我们的军队摆好适当的姿态都是我们能够重建的问题”。

米切尔随后问道，在目前经济衰退对美国民众造成巨大影响时是否应该取消一些特朗普时期执行的对华贸易关税，布林肯则表示，拜登政府正在审查这一问题。他强调，“我们需要确保的是，每当我们采取行动前，我们必须问自己其是否将促进美国人民的利益，是否让他们更为繁荣，是否在促进他们的安全，是否在扩展他们的价值观的问题。”布林肯说，“所以对关税问题而言，其是否对我们造成了更大的伤害而不是关税所针对的国家，这是我们在询问的问题”。

米切尔提到，特朗普总统和蓬佩奥国务卿在任上将新冠病毒称为“中国病毒”或“武汉病毒”，他是否认为中方应为未能就新冠疫情最初爆发时对外信息开放而付出代价。对此，布林肯则回答说，“毫无疑问，尤其是当新冠疫情最初爆发时，但即使是今天，中国在向国际社会提供必要的信息，确保专家能够进入中国方面，也远远没有达到要求。”他说，“所有这些不透明、不坦诚的行为都是一个深刻的问题”。布林肯称，无论是对待新冠病毒大流行还是要确保能预防未来的疫情出现，中国必须站出来确保做到透明，并对外提供和分享信息，以及向国际专家和调查人员提供路径。

布林肯说，“他们未能做到这些的失败是我们一个必须处理的问题”。面对记者追问中方是否应为此付出一些代价时，布林肯表示，“我认为我们需要聚焦的两点包括对发生的事取得完全的认识和追责，目前也有一个调查正在进行当中，但由其是对预防疫情重新发生采取确保措施”。随后，当被米切尔问到美国是否应与英国一道欢迎逃避政治镇压的香港难民问题上，布林肯给予了肯定的答复。他批评中方严重破坏在香港回归时对英国的承诺。他说，我们看到香港人再次奋而捍卫他们应有的权利，“如果他们是受中国政府镇压的受害者，我们应该采取行动为他们提供避风港。”