布林肯：中國對美國構成最大挑戰，願為受鎮壓港人提供避風港

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月1日接受了美國全國廣播公司（NBC）的專訪，並就多項外交政策問題進行了答覆。採訪中，布林肯再次重申與其他國家相比，中國對美國構成最大挑戰。但他指出，美中關係性質複雜，其包含對立層面、競爭層面和在部分問題上的合作機遇。他強調在處理美中關係時無論遇到的是上述何種層面的問題，美方必須從實力地位而不是弱勢位置處理對華關係。

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布林肯在周一接受專訪時， NBC記者米切爾（Andrea Mitchell）就對華問題提問指，“你在國務卿提名確認聽證會上曾表示，中國是對美國國家利益最重大的威脅，如果中國對台灣採取行動你是否會採取措施，你認為將來我們是否會和中國發生軍事衝突？”布林肯回答說，“毫無疑問，與其他國家相比，中國對我們構成最大的挑戰。但美中關係性質複雜，這一關係中存在對立的層面，也當然有競爭的層面，與此同時也存在一些合作的層面”。他補充說，“但無論當我們處理這一關係中任何層面的問題時，我們必須能夠從一個實力地位而不是弱勢位置對待中國。”

布林肯說，“我認為這一實力來自於擁有強大的聯盟，而中國則沒有（這樣的條件）。從事實上與全世界互動，在國際組織中扮演角色。因為當我們退群時，中國則乘機而入，他們因此能夠在這些機構中擬定規則和設定標準。”他指出，當中方在挑戰美國價值觀時，美方應站出來捍衛它們，其中包括“在新疆對維吾爾人的打壓和香港民主問題”。此外，他強調，“還要確保我們的軍隊擺好架勢以威懾中方的侵略行為，並對我們自己民眾進行投資使得他們更具有競爭力”。

布林肯指出，對於美國來說好消息是上述他提到的所有問題都是美方力所能及的事。他說，“從很多方面來看，中國構成的挑戰是我們自己造成的弱點，也是中國日益強大的原因。”他談到，“但我們可以處理這些弱點，無論是在打造更為強大的同盟關係，與世界更為積極的互動，捍衛我們的價值觀，向我們自己的民眾投資，還是確保我們的軍隊擺好適當的姿態都是我們能夠重建的問題”。

米切爾隨後問道，在目前經濟衰退對美國民眾造成巨大影響時是否應該取消一些特朗普時期執行的對華貿易關稅，布林肯則表示，拜登政府正在審查這一問題。他強調，“我們需要確保的是，每當我們採取行動前，我們必須問自己其是否將促進美國人民的利益，是否讓他們更為繁榮，是否在促進他們的安全，是否在擴展他們的價值觀的問題。”布林肯說，“所以對關稅問題而言，其是否對我們造成了更大的傷害而不是關稅所針對的國家，這是我們在詢問的問題”。

米切爾提到，特朗普總統和蓬佩奧國務卿在任上將新冠病毒稱為“中國病毒”或“武漢病毒”，他是否認為中方應為未能就新冠疫情最初爆發時對外信息開放而付出代價。對此，布林肯則回答說，“毫無疑問，尤其是當新冠疫情最初爆發時，但即使是今天，中國在向國際社會提供必要的信息，確保專家能夠進入中國方面，也遠遠沒有達到要求。”他說，“所有這些不透明、不坦誠的行為都是一個深刻的問題”。布林肯稱，無論是對待新冠病毒大流行還是要確保能預防未來的疫情出現，中國必須站出來確保做到透明，並對外提供和分享信息，以及向國際專家和調查人員提供路徑。

布林肯說，“他們未能做到這些的失敗是我們一個必須處理的問題”。面對記者追問中方是否應為此付出一些代價時，布林肯表示，“我認為我們需要聚焦的兩點包括對發生的事取得完全的認識和追責，目前也有一個調查正在進行當中，但由其是對預防疫情重新發生採取確保措施”。隨後，當被米切爾問到美國是否應與英國一道歡迎逃避政治鎮壓的香港難民問題上，布林肯給予了肯定的答覆。他批評中方嚴重破壞在香港回歸時對英國的承諾。他說，我們看到香港人再次奮而捍衛他們應有的權利，“如果他們是受中國政府鎮壓的受害者，我們應該採取行動為他們提供避風港。”