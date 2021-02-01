緬甸領導人昂山素季、總統溫敏被軍方扣押

緬甸執政黨全國民主聯盟（NLD）發言人2月1日表示，緬甸國務資政昂山素季、總統溫敏以及執政黨的其他高級官員在清晨的一次突襲中被“軍方帶走扣押”。

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由昂山素季領導的緬甸全國民主聯盟在去年11月的聯邦議會選舉中，贏得了足夠的席位來組建新政府，但軍方稱投票是舞弊的。緬甸聯邦選舉委員會1月28日否認了軍方關於去年大選舞弊的指控，並表示沒有發現能夠影響選舉可信度的證據。此前，軍方曾威脅要“採取行動”，不排除發動政變的選項。

緬甸全國民主聯盟發言人妙紐（Myo Nyunt）通過電話告訴路透社，昂山素季、總統溫敏和其他領導人在周一凌晨被軍方 “帶走”。他說，“我想告訴我們的人民不要草率應對，我希望他們依法行事。”他還說，“以我們現在看到的情況來看，我們不得不認為軍方正在發動政變”，預計自己也會被拘留。

英國廣播公司（BBC）駐東南亞記者海德（Jonathan Head）報道說，緬甸首都內比都和主要城市仰光的街道上都有士兵。據BBC駐緬甸分社報道，內比都的電話和互聯網線路已經被切斷。消息指，士兵們還到幾個地區的首席部長家中將他們帶走。本周六，緬甸國防軍曾承諾遵守憲法，因為人們越來越擔心他們正準備發動政變。

據悉，上周五，幾個駐緬甸的外交使團包括澳大利亞、加拿大和歐盟曾發表聯合聲明，警告緬甸將發生軍事政變。緬甸軍方則於周日指責外國使團做出 “無端的假設”。

據最新消息顯示，緬甸國家電視台剛剛取消了周一的廣播和電台節目。而不僅僅是緬甸全國民主聯盟的領導人，很多少數民族黨派的領導人和學生領袖也在過去幾個小時內都被拘留了。