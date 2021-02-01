缅甸领导人昂山素季、总统温敏被军方扣押

缅甸执政党全国民主联盟（NLD）发言人2月1日表示，缅甸国务资政昂山素季、总统温敏以及执政党的其他高级官员在清晨的一次突袭中被“军方带走扣押”。

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由昂山素季领导的缅甸全国民主联盟在去年11月的联邦议会选举中，赢得了足够的席位来组建新政府，但军方称投票是舞弊的。缅甸联邦选举委员会1月28日否认了军方关于去年大选舞弊的指控，并表示没有发现能够影响选举可信度的证据。此前，军方曾威胁要“采取行动”，不排除发动政变的选项。

缅甸全国民主联盟发言人妙纽（Myo Nyunt）通过电话告诉路透社，昂山素季、总统温敏和其他领导人在周一凌晨被军方 “带走”。他说，“我想告诉我们的人民不要草率应对，我希望他们依法行事。”他还说，“以我们现在看到的情况来看，我们不得不认为军方正在发动政变”，预计自己也会被拘留。

英国广播公司（BBC）驻东南亚记者海德（Jonathan Head）报道说，缅甸首都内比都和主要城市仰光的街道上都有士兵。据BBC驻缅甸分社报道，内比都的电话和互联网线路已经被切断。消息指，士兵们还到几个地区的首席部长家中将他们带走。本周六，缅甸国防军曾承诺遵守宪法，因为人们越来越担心他们正准备发动政变。

据悉，上周五，几个驻缅甸的外交使团包括澳大利亚、加拿大和欧盟曾发表联合声明，警告缅甸将发生军事政变。缅甸军方则于周日指责外国使团做出 “无端的假设”。

据最新消息显示，缅甸国家电视台刚刚取消了周一的广播和电台节目。而不仅仅是缅甸全国民主联盟的领导人，很多少数民族党派的领导人和学生领袖也在过去几个小时内都被拘留了。