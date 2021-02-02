世界報：緬甸軍隊盤踞領導中心的位子 致國家團結幻滅

緬甸軍隊2月1日宣布接管政權，帶走了執政黨領袖，諾貝爾和平獎得主昂山素季及幾名政府高官，並宣布一年緊急狀態。雖然昂山素季2015年贏得大選，見證了緬甸過渡到民主政府，但這個緬甸人稱為塔瑪多（Tatmadaw）的國家軍隊直至今日仍被一些民間力量所厭惡的高階軍官掌控

廣告 繼續瀏覽後續

政變的緬甸軍人，指責昂山素季的黨派在最近的選舉中舞弊。昂山素季領導的執政全國民主聯盟（National League for Democracy）以絕對多數贏得2020年11月在國會的選舉。

緬甸軍隊2月1日再度奪回政權，這種情況也是在該國歷史上不斷陷入內部衝突下，牢固生根的一種軍事意識形態邏輯所註定會發生的。它也打造出了當今後殖民時期的緬甸。

從這裡也就可以看出昨日、今日的緬甸軍隊從未停止扮演統治國家的中心角色。這樣的緬甸軍隊可說成了一個國家中的一國，這也保證導致民族團結成了一場幻夢。

緬甸軍隊自1948年獨立以來,就從未停止成為一國之內的另一個國家，即使在這支國家軍隊在罕見地沒直接指揮政權的年代也是如此。1962年至2011年之間，緬甸就從未間斷地負軛在軍隊將軍們的枷鎖之下，這期間也不斷發生那些受到當局粗暴鎮壓的民眾起義事件，歷經了三次政變，以及在國內，對少數族裔羅興亞人的種族清洗。

雖然緬甸2015年在世人見證下舉行全國選舉，過渡到一個民主政府，這也是1961年來的首次，但緬甸塔瑪多軍隊仍然被民間力量所厭惡的軍官級人物所主導,隨心所欲地發動大小的戰爭。直至2017年被證實，這也是該國歷史上最暴力的事件，緬甸士兵殘忍惡名昭彰，他們對緬甸穆斯林少數族裔進行殺戮、強姦，並把他們當中的大多數人驅逐出境到鄰國的孟加拉。聯合國即將控訴這些緬甸將軍“企圖種族殲滅罪”，第一位被起訴的是緬甸軍隊總司令敏昂萊。而現今，這位64歲的男子，卻成了緬甸的領導人。

2020年12月22日，緬甸軍隊的頭子曾提醒說：“軍隊和國家是不可少的機構，而塔瑪多軍隊捍衛國家安全的責任是必要的。” 緬甸獨立智庫和平與安全研究所學者提拉對此指出，這些聲明是要把自己與國防工作擺在平行位子上，不在國家之上，也不在國家之下。

緬甸獨立革命時，儘管塔瑪多軍隊只有六個營，也就是三千人。 但相對而言，它如今已發展成為一支裝備精良的部隊，擁有精銳輕步兵師、俄羅斯突擊直升機、中國戰鬥轟炸機和護衛艦、重型火炮和現代防空系統 。

緬甸塔瑪多國軍從未停止軍事作戰行動，主要是攻擊本國的武裝團體。 緬甸獨立的翌日，內戰爆發，70年來，從未停止過。 緬甸軍隊對於國內的克欽邦、若開邦、撣邦、蒙族等的少數族裔游擊隊都進行過慘烈的鎮壓。

緬甸經濟力量

緬甸軍方的力量不僅表現在軍事上，它還擁有經濟力量：如果說軍方擁有14％的國家預算，但其擁有的資金比官方數字更重大，而且部分財產來源一直不透明。除了眾所周知的它伸手進入玉礦的開採及走私販賣毒品外，緬甸軍隊還可以從所屬所屬集團所得紅利中分紅獲利 。緬甸經濟控股公共有限公司（MEHL）現在起，也已將其影響力擴展到幾乎所有經濟領域，從啤酒釀造、煙草甚至到採礦和紡織品製造業。

鑒於緬甸塔塔馬多軍隊在政治和經濟上擁有強大火力，由於很容易即可對事實進行事後的分析， 今天人們可以輕易地斷定，昂山素季與鬼魔軍方所簽訂的這紙“浮士德賣靈魂契約”能成功的機會是微乎其微。這位曾是人們心中敬仰的自由鬥士，她本身也屬於緬甸多數族裔的巴馬爾族，她曾認為會贏局才下此賭註：與軍隊合作的戰略

將能使她得以施展一項以經濟發展為中心的政策，並在那些叛亂分子紛擾的城邦郡邑以強硬手段尋求和平。昂山沒有足夠時間履行第一個承諾，並也在第二個項目的工作上失敗。在不譴責軍政府對羅興亞人進行大屠殺的同時，她也就抹煞了自己的民主理念。

飛利浦.布魯諾最後幽默地總結指出，大家經常可說，要和緬甸軍隊塔瑪多的將軍們共進晚餐，你需要一把長湯匙。 而昂山素季夫人，這位可憐的戰略家的湯匙稍微短了一點！總是面臨軍隊干政國家四分五裂的巴基斯坦有一個玩笑話，用在緬甸身上是最貼切不過了，這個玩笑說：“有些國家，它們擁有一支軍隊，但有些軍隊，它們則擁有一個國家。”