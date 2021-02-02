世界报：缅甸军队盘踞领导中心的位子 致国家团结幻灭

缅甸军队2月1日宣布接管政权，带走了执政党领袖，诺贝尔和平奖得主昂山素季及几名政府高官，并宣布一年紧急状态。虽然昂山素季2015年赢得大选，见证了缅甸过渡到民主政府，但这个缅甸人称为塔玛多（Tatmadaw）的国家军队直至今日仍被一些民间力量所厌恶的高阶军官掌控

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政变的缅甸军人，指责昂山素季的党派在最近的选举中舞弊。昂山素季领导的执政全国民主联盟（National League for Democracy）以绝对多数赢得2020年11月在国会的选举。

缅甸军队2月1日再度夺回政权，这种情况也是在该国历史上不断陷入内部冲突下，牢固生根的一种军事意识形态逻辑所注定会发生的。它也打造出了当今后殖民时期的缅甸。

从这里也就可以看出昨日、今日的缅甸军队从未停止扮演统治国家的中心角色。这样的缅甸军队可说成了一个国家中的一国，这也保证导致民族团结成了一场幻梦。

缅甸军队自1948年独立以来,就从未停止成为一国之内的另一个国家，即使在这支国家军队在罕见地没直接指挥政权的年代也是如此。1962年至2011年之间，缅甸就从未间断地负轭在军队将军们的枷锁之下，这期间也不断发生那些受到当局粗暴镇压的民众起义事件，历经了三次政变，以及在国内，对少数族裔罗兴亚人的种族清洗。

虽然缅甸2015年在世人见证下举行全国选举，过渡到一个民主政府，这也是1961年来的首次，但缅甸塔玛多军队仍然被民间力量所厌恶的军官级人物所主导,随心所欲地发动大小的战争。直至2017年被证实，这也是该国历史上最暴力的事件，缅甸士兵残忍恶名昭彰，他们对缅甸穆斯林少数族裔进行杀戮、强奸，并把他们当中的大多数人驱逐出境到邻国的孟加拉。联合国即将控诉这些缅甸将军“企图种族歼灭罪”，第一位被起诉的是缅甸军队总司令敏昂莱。而现今，这位64岁的男子，却成了缅甸的领导人。

2020年12月22日，缅甸军队的头子曾提醒说：“军队和国家是不可少的机构，而塔玛多军队捍卫国家安全的责任是必要的。” 缅甸独立智库和平与安全研究所学者提拉对此指出，这些声明是要把自己与国防工作摆在平行位子上，不在国家之上，也不在国家之下。

缅甸独立革命时，尽管塔玛多军队只有六个营，也就是三千人。 但相对而言，它如今已发展成为一支装备精良的部队，拥有精锐轻步兵师、俄罗斯突击直升机、中国战斗轰炸机和护卫舰、重型火炮和现代防空系统 。

缅甸塔玛多国军从未停止军事作战行动，主要是攻击本国的武装团体。 缅甸独立的翌日，内战爆发，70年来，从未停止过。 缅甸军队对于国内的克钦邦、若开邦、掸邦、蒙族等的少数族裔游击队都进行过惨烈的镇压。

缅甸经济力量

缅甸军方的力量不仅表现在军事上，它还拥有经济力量：如果说军方拥有14％的国家预算，但其拥有的资金比官方数字更重大，而且部分财产来源一直不透明。除了众所周知的它伸手进入玉矿的开采及走私贩卖毒品外，缅甸军队还可以从所属所属集团所得红利中分红获利 。缅甸经济控股公共有限公司（MEHL）现在起，也已将其影响力扩展到几乎所有经济领域，从啤酒酿造、烟草甚至到采矿和纺织品制造业。

鉴于缅甸塔塔马多军队在政治和经济上拥有强大火力，由于很容易即可对事实进行事后的分析， 今天人们可以轻易地断定，昂山素季与鬼魔军方所签订的这纸“浮士德卖灵魂契约”能成功的机会是微乎其微。这位曾是人们心中敬仰的自由斗士，她本身也属于缅甸多数族裔的巴马尔族，她曾认为会赢局才下此赌注：与军队合作的战略

将能使她得以施展一项以经济发展为中心的政策，并在那些叛乱分子纷扰的城邦郡邑以强硬手段寻求和平。昂山没有足够时间履行第一个承诺，并也在第二个项目的工作上失败。在不谴责军政府对罗兴亚人进行大屠杀的同时，她也就抹煞了自己的民主理念。

飞利浦.布鲁诺最后幽默地总结指出，大家经常可说，要和缅甸军队塔玛多的将军们共进晚餐，你需要一把长汤匙。 而昂山素季夫人，这位可怜的战略家的汤匙稍微短了一点！总是面临军队干政国家四分五裂的巴基斯坦有一个玩笑话，用在缅甸身上是最贴切不过了，这个玩笑说：“有些国家，它们拥有一支军队，但有些军队，它们则拥有一个国家。”