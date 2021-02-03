拜登军事行动第一桩？ 尼米兹航母撤离波斯湾

美国军方消息说，尼米兹号航母打击群已从美军中央司令部（Central Command）主管的中东地区，航行到美军印太司令部（Indo-Pacific Command）掌管的海域。进一步的消息说，尼米兹号航母实际上在海上执勤9个月后正返回美国。评论指尼米兹号撤出波斯湾有助于缓解美国、伊朗间一度急遽紧绷的局势紧张。

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据法新社认为，美国航母撤出波湾，拜登掌权缓解中东局势。

消息说，美国、伊朗间一度急遽紧绷的局势，在拜登政府将航空母舰尼米兹号（USS Nimitz）撤出波斯湾的情况下，有趋缓迹象。

据美国国防部发言人柯比（John Kirby ）2日表示，尼米兹号航母打击群已从美军中央司令部（Central Command）主管的中东地区，航行到美军印太司令部（Indo-Pacific Command）掌管的海域。柯比并未证实有消息所指，尼米兹号在海上执勤9个月后正返回美国。但他表示，特朗普前政府加强美军于波湾的部署后，拜登并不认为在美国国安上，有必要让尼米兹号留守当地。

该报道说，柯比婉拒谈论美国国防部有关伊朗对美军基地和波湾盟国发动军事威胁这方面的评估。但他说，撤离航母这类决定并非轻率之举。据柯比补充道，国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）「认为美军在中东布局强大，足以回应任何威胁」。

柯比并未透露近期是否会派出其他航母取代尼米兹号在该区的位置，但指出美国海军航母数量有限。据柯比说：「我们持续观察威胁，若遇威胁，将拿出适当军力予以回应。」