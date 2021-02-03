拜登軍事行動第一樁？ 尼米茲航母撤離波斯灣

美國軍方消息說，尼米茲號航母打擊群已從美軍中央司令部（Central Command）主管的中東地區，航行到美軍印太司令部（Indo-Pacific Command）掌管的海域。進一步的消息說，尼米茲號航母實際上在海上執勤9個月後正返回美國。評論指尼米茲號撤出波斯灣有助於緩解美國、伊朗間一度急遽緊繃的局勢緊張。

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據法新社認為，美國航母撤出波灣，拜登掌權緩解中東局勢。

消息說，美國、伊朗間一度急遽緊繃的局勢，在拜登政府將航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）撤出波斯灣的情況下，有趨緩跡象。

據美國國防部發言人柯比（John Kirby ）2日表示，尼米茲號航母打擊群已從美軍中央司令部（Central Command）主管的中東地區，航行到美軍印太司令部（Indo-Pacific Command）掌管的海域。柯比並未證實有消息所指，尼米茲號在海上執勤9個月後正返回美國。但他表示，特朗普前政府加強美軍於波灣的部署後，拜登並不認為在美國國安上，有必要讓尼米茲號留守當地。

該報道說，柯比婉拒談論美國國防部有關伊朗對美軍基地和波灣盟國發動軍事威脅這方面的評估。但他說，撤離航母這類決定並非輕率之舉。據柯比補充道，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）「認為美軍在中東布局強大，足以回應任何威脅」。

柯比並未透露近期是否會派出其他航母取代尼米茲號在該區的位置，但指出美國海軍航母數量有限。據柯比說：「我們持續觀察威脅，若遇威脅，將拿出適當軍力予以回應。」