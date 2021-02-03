緬甸政變敏將軍 當年民主推手 今日掘墓人

在2月1日發動政變之前，現年64歲的緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）將軍早已是緬甸最有權勢的人。 今天，他更是行政、立法、司法所有權力一把抓。 他現在當務之急就是防堵平民勢力重新拿回政權，雖然承諾過：明年舉辦“多黨選舉”。權力擴張的敏昂萊政變後立刻把民眾支持度仍高的昂山素季軟禁起來。

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敏昂萊將軍曾為自己在2011年實現緬甸民主過渡而感自豪。但他於2月1日發動政變後，今天,他也就成了緬甸民主的掘墓人。

敏昂萊擔任緬甸國防軍負責人已有十年之久。緬甸 “民主過渡”進程是在他的領導下啟動的，2015年，在這個被英國殖民半個世紀的土地上進行了第一次民主自由的選舉。 昂山素季（Aung San Suu Kyi）的政黨，全國民主聯盟（LND）隨後贏得了選舉，就在這位諾貝爾和平獎得主“仰光夫人”成為緬甸主要領導人的同時，也給世人一個民選政府的形象。

在此之前，給外界比較是沉默寡言和謹慎含蓄印象的敏昂萊將軍，就在那一時刻，搖身一變，成了一個膾炙人口的耀眼公眾人物。 他同時也開了一個臉書賬戶，而且有數百萬粉絲。

敏昂萊1972-1974年曾經在仰光大學攻讀法律。1974年，他在第三次報考後才被錄取，進入軍事學院，並一步一個腳印地慢慢爬升軍人生涯的每個階級。經過四十年的努力後，他終於撥雲見日，出頭了！位於澳大利亞悉尼絡繹研究所（Lowy）緬甸部門的專家勒馬友Lemahieu解釋說：“他是緬甸將軍級人物典範的化身，也就是他通過對緬甸北部游擊隊的作戰，來保護國家的團結和主權。”

軍隊是緬甸最主要支柱，裡面至少有50萬人，他們總是自視為是最有資格領導這個國家的團體。而敏昂萊將軍卻悲哀地自2017年起，藉著針對少數族裔羅興亞穆斯林的血腥鎮壓行動脫穎而出。羅興亞人中的一百萬人逃到鄰國孟加拉。這時，這位軍隊的領袖關閉了自己的臉書賬戶。從此集中權力一把抓的敏昂萊，被西方各國所放棄。由於這起鎮壓百姓的事實，導致緬甸被聯合國最高司法機構 - 國際法庭指控“種族滅絕種族滅絕罪”。 2019年，敏昂萊因其在針對羅興亞人的“種族清洗”中發生的作用，而直接成為被美國點名制裁的目標。他因此被禁止入境美國領土，以及美國財政部凍結他在美國可能有的財產，並禁止美國人與其進行任何交易。

這位將軍目前似乎並不擔憂以上的這些國際的譴責，再加上他強大的歷史盟國鄰國 - 中國也持盈保泰地對他不做任何批評。現在起，他首先要做的可能就是盡其所能地阻止平民勢力重新回掌政權，即使此前曾經有過明年舉行“多黨選舉”的承諾。特別是他把最強對手 - 昂山素季軟禁起來、嚴格監視；目前昂山素季仍然很受緬甸廣大民眾的支持。