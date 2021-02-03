缅甸政变敏将军 当年民主推手 今日掘墓人

在2月1日发动政变之前，现年64岁的缅甸国防军总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）将军早已是缅甸最有权势的人。 今天，他更是行政、立法、司法所有权力一把抓。 他现在当务之急就是防堵平民势力重新拿回政权，虽然承诺过：明年举办“多党选举”。权力扩张的敏昂莱政变后立刻把民众支持度仍高的昂山素季软禁起来。

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敏昂莱将军曾为自己在2011年实现缅甸民主过渡而感自豪。但他于2月1日发动政变后，今天,他也就成了缅甸民主的掘墓人。

敏昂莱担任缅甸国防军负责人已有十年之久。缅甸 “民主过渡”进程是在他的领导下启动的，2015年，在这个被英国殖民半个世纪的土地上进行了第一次民主自由的选举。 昂山素季（Aung San Suu Kyi）的政党，全国民主联盟（LND）随后赢得了选举，就在这位诺贝尔和平奖得主“仰光夫人”成为缅甸主要领导人的同时，也给世人一个民选政府的形象。

在此之前，给外界比较是沉默寡言和谨慎含蓄印象的敏昂莱将军，就在那一时刻，摇身一变，成了一个脍炙人口的耀眼公众人物。 他同时也开了一个脸书账户，而且有数百万粉丝。

敏昂莱1972-1974年曾经在仰光大学攻读法律。1974年，他在第三次报考后才被录取，进入军事学院，并一步一个脚印地慢慢爬升军人生涯的每个阶级。经过四十年的努力后，他终于拨云见日，出头了！位于澳大利亚悉尼络绎研究所（Lowy）缅甸部门的专家勒马友Lemahieu解释说：“他是缅甸将军级人物典范的化身，也就是他通过对缅甸北部游击队的作战，来保护国家的团结和主权。”

军队是缅甸最主要支柱，里面至少有50万人，他们总是自视为是最有资格领导这个国家的团体。而敏昂莱将军却悲哀地自2017年起，借着针对少数族裔罗兴亚穆斯林的血腥镇压行动脱颖而出。罗兴亚人中的一百万人逃到邻国孟加拉。这时，这位军队的领袖关闭了自己的脸书账户。从此集中权力一把抓的敏昂莱，被西方各国所放弃。由于这起镇压百姓的事实，导致缅甸被联合国最高司法机构 - 国际法庭指控“种族灭绝种族灭绝罪”。 2019年，敏昂莱因其在针对罗兴亚人的“种族清洗”中发生的作用，而直接成为被美国点名制裁的目标。他因此被禁止入境美国领土，以及美国财政部冻结他在美国可能有的财产，并禁止美国人与其进行任何交易。

这位将军目前似乎并不担忧以上的这些国际的谴责，再加上他强大的历史盟国邻国 - 中国也持盈保泰地对他不做任何批评。现在起，他首先要做的可能就是尽其所能地阻止平民势力重新回掌政权，即使此前曾经有过明年举行“多党选举”的承诺。特别是他把最强对手 - 昂山素季软禁起来、严格监视；目前昂山素季仍然很受缅甸广大民众的支持。