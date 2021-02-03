缅甸政变-联合国安理会勉强有共识

安理会经过讨论，尚未能就缅甸局势变化发表一项共同声明。联合国秘书长的特使已做好准备，一旦获得首肯，即刻赶赴缅甸。遭软禁的昂山素季的羁押期已被延长至2月15日。

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在纽约，联合国安理会召开紧急会议讨论缅甸局势及昂山素季（Aung San Suu Kyi）等四十多人遭软禁等事宜，勉强取得共识。

据本台RFI记者Carrie Nooten周三（2021年2月3日）发自纽约的报导，联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）的立场是清晰的，政变«违宪»，违背了缅甸人民通过投票箱的选择。他要求立即ˎ 无条件地释放遭扣押的人。

然而在安理会，批评并不那么直接。经过历时一天的谈判，15个成员国尚未就一项共同声明达成一致。在纽约处理缅甸问题是复杂的，因为，中俄自2017年以来保护缅甸的将官。与此同时，联合国的不同机构尝试着与缅甸军方高层或与昂山素季等遭软禁的人取得联系。虽然得到东盟的协助，但在本台法语记者截稿时，暂时尚未成功。一旦获得军方首肯，联合国秘书长的一名特使已做好了准备，即刻前往缅甸。

（法广存档图片）Image d'archive RFI: Win Htein, président de la Ligue Nationale pour la Démocratie (LND), aux côtés de la Première ministre de facto Aung San Suu Kyi, arretée lors du coup d'État militaire du 1er février 2021. © AFP 法新社

昂山素季违反进口法？

据France 24法文网周三（2021年2月3日）报导，两天前在军事政变中被扣的昂山素季（Aung San Suu Kyi ）现已被控违反缅甸现行的进口法。周三当天，出自内比都（Naypyidaw）的警方文件显示，负责监视居住的军官在昂山素季家中找到了未获许可ˎ 非法进口的手提无线装置。同一消息渠道说，昂山素季的羁押期已被延长至2月15日。