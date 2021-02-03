英日外交国防首长重申维护南海航行自由和飞越自由至关重要

英国日本两国外交和国防首长2月3日举行2+2视讯会议重申维护南海航行自由和飞越自由至关重要。同一天，英国还表示，它正深化与日本的防卫及安全合作，预期今年稍后将把“伊丽莎白女王号”（HMS Queen Elizabeth）航空母舰派赴印度太平洋地区。

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参加视讯会议的分别是：日本外务大臣茂木敏充和防卫大臣岸信夫，以及英国外交大臣拉布（Dominic Raab）和国防大臣华勒斯（Ben Wallace）。

据路透社报道：英国日本外交国防首长的联合声明说：“4位大臣重申维护南海航行自由和飞越自由至关重要，并敦促各方展现自我克制，避免从事可能升高紧张的活动。”

英国国防大臣华勒斯与日本防卫大臣岸信夫举行视讯会议后表示：“英国和日本已建立紧密防卫与安全伙伴关係，当英国航舰打击群今年派赴印太地区时，那种伙伴关係将会提升至新高峰。”

华勒斯还强调说：这是英国皇家海军一个世代以来的最重要部署，展现英国决心与我们在那个区域的伙伴合作，致力维护奠基在国际体制的各种规范，促进我们的共同安全与繁荣。

英国皇家海军一直威胁要将航母派遣到南海部署。今年1月7日，英国皇家海军宣布，“伊丽莎白”航母打击群形成初始作战能力，即将在春季实现全球部署。这是皇家海军38年来重新迎来有战斗力的航母打击群，“伊丽莎白”本身、舰载机联队、护航战舰、潜艇基本磨合完成，其中还有一支美国陆战队的F-35B中队。

预计2021年初，由英国航母“伊丽莎白女王”号领导的英国皇家海军打击小组将抵达日本海岸部署。在部署期间，英国海军核航母将与美国海军和日本自卫队进行联合演习。假设这三个国家的船只将在琉球群岛上演习。位于日本的西南部，从九州岛到台湾，该群岛绵延1200公里。

预计英国皇家航母舰队在2021年巡航区域包括欧洲、中东、亚太。英国航母舰队计划在2023年12月实现完全作战能力。