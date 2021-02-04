东京奥运会波折 组委会主席森喜朗为歧视女性说话道歉 说不辞职

东京奥运会和残奥会组委会主席森喜朗4日接受共同社采访，对自己围绕日本奥委会（JOC）增加女性理事方针作出的被理解为蔑视女性的发言致歉称，“发言轻率，在此道歉”。森喜朗曾说如果理事会有很多女性成员，会很花时间。有关今夏东京奥运会和残奥会，森喜朗表示“想使东京奥运获得成功，认为自己必须负起责任”，否认会辞职。日本首相菅义伟今天表态批评此类言论不应该出现。

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据共同社今天报道称，森喜朗4日下午接受记者团采访致歉称“表示道歉”，并撤回了发言。表示“不考虑辞职”。

森喜朗在3日的JOC临时评议员会议上，就JOC提出增加女性理事的方针发言称：“有众多女性加入的理事会很费时间。”森喜朗指出，自己曾担任会长的日本橄榄球协会在推进讨论时花了翻倍的时间，称“女性竞争意识很强，只要有一个人举手说话，她们就会认为自己也必须发言，结果是大家都发言”。JOC提出目标使女性理事占比达到40%，但目前仅为约20%。

关于自身围绕女性理事的发言，森喜朗在接受共同社采访时解释称，“完全没想要蔑视女性”。同时表示：“如果给东京奥运带来麻烦，我有意随时（从主席位置上）下来。我一直是带着这样的想法工作。”

据共同社说，此事也引发欧美媒体热议，美国《纽约时报》报道称，网上要求森喜朗辞职的呼声高涨。

日本官房长官加藤胜信在记者会上被问及作为政府是否会追究森喜朗发言的真实想法时，说明称“将在关注组委会如何应对的同时进行考虑”。对于发言本身，他仅称“不知道详细内容，不予置评”。有关政府的立场，加藤强调：“男女共同参与在体育领域也很重要。希望开展工作，提高各中央竞技团体女性理事的比例。”

东京都知事小池百合子接受媒体采访时指出：“听取女性的声音是理所当然的事。说话长短应该是因人而异。”

据共同社消息，日本首相菅义伟4日出席众院预算委员会会议，对于在野党议员介绍的东京奥组委主席森喜朗蔑视女性言论，指出“不该发生”。对于要求森喜朗辞职的意见，菅义伟仅表示“奥运应在诸多理解和欢迎之下举办”。

据法新社报道，东京奥运暨帕运组织委员会主席森喜朗表示要为他昨天轻率发言致歉。至于森喜朗是否将请辞东奥组织委员会主席一职，日媒目前报导莫衷一是，预料将成外界关注焦点。

森喜朗星期三在日本奥会（JOC）一场会议上，发表「如果理事会有很多女性成员，会很花时间」等言论，日媒报导后，海外内批评森喜朗的声浪升高。

该报道称，至于是否会请辞东奥组织委员会主席，森喜朗说，希望东奥能成功举办，「我必须负起责任」，对请辞表达否定看法。不过，森喜朗稍早接受日本每日新闻采访谈到自己去留时说，虽然认为自己必须为东奥举办负起责任，但如果要求他请辞的声音很强烈的话，「可能也不得不请辞」。