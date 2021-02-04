大批码头工人感染新冠病毒美国西海岸最大港口几近瘫痪

美国西海岸最大港口洛杉矶港(Port of Los Angeles）和长滩港（Port of Long Beach）的码头工人大批感染新冠病毒，使得装、卸货作业一度停滞，港口几近处于瘫痪状态。

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过去一年，港口新冠疫情频频爆发，洛杉矶港和长滩港遇到了10年来最大危机。据美国国际码头暨仓储工会（ILWU）统计，至1月下旬，这两个美国西海岸最大港口有约700名码头工人染疫，约有1800名工人因受疫情影响无法正常工作。

虽然这两个港口开放了所有码头处理业务，但由于人力紧缺，外加上星期南加州地区遭遇极端暴风雨天气，港口陷入大量货物积压、货柜卸载进度缓慢以致停滞的困境。

洛杉矶加州大学安德森管理学院（UCLA Anderson School of Management）经济学者余伟雄（William Yu）表示，作为整个美国西海岸最繁忙、最重要的国际贸易门户，两大港口如今面临的难关，会波及整个美国的货品供应链。

余伟雄表示，两大港口面对新冠疫情和恶劣天气打击，短期内会让整个美国的供应链承受压力，美国进口商、零售业会缺货，因为港口没有工人卸货。不过，这只是一种短期的负面影响，对供应链的破坏也是短暂的，我并不担心会有长期影响。

美国与亚洲贸易的重要门户洛杉矶港，是美国最繁忙的港口之一，自2000年以来，洛杉矶港每年都位居美国第一大集装箱港口；长滩港也是美国与亚洲贸易的首要门户，每年处理的货物量超过千亿美元。