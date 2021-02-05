副总统贺锦丽投下关键一票，美国会参议院通过1.9万亿美元经济纾困案

经过从4日下午2点开始长达15个小时的通宵辩论，美国国会参议院5日清晨通过了预算决议案，使得民主党人能够在没有共和党支持的情况下推动1.9万亿美元的新冠疫情纾困计划。

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《国会山报》、《华盛顿邮报》报道说：两党参议员对此预算决议的投票结果为50比50，副总统贺锦丽最后投下关键一票，使预算决议案得以通过。

参议院多数党领袖舒默（Charles Schumer）在投票后表示：“我们向前推进了一步。我们将继续尽己所能努力工作，在众议院和参议院以预算协调程序通过这项法案，希望能把它送到总统的办公桌上。”

国会众议院早前已通过了预算决议，由于参议院对该预算案进行了修改，现在这项决议又送回众议院，众议员们最快会在周五第二次投票通过该决议。通过后，几个国会委员会将开始正式起草纾困计划。

民主党现在控制了国会参众两院，但由于他们在参议院只占50席，需要副总统贺锦丽才能打破僵局，他们仍必须精心设计并协商这项立法，不能损失国会参议院民主党50名议员的任何一张票。

但共和党人对民主党人选择以只需要简单多数票通过的预算协调方式推进这项法案感到愤怒。自国会去年年底通过9000亿元的新冠纾困方案后，目前没有任何共和党参议员支持再投入1.9万亿元进行新冠纾困。

该法案预计将紧跟拜登上个月宣誓就职前公布的方案，包括向民众发放新一轮1400元纾困支票、提高联邦最低工资，以及向学校提供1300亿元，以便学校能够安全地重新开学。