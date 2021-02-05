拜登修复美国外交(三) 中东人道危机与伊朗

美国总统拜登2月4日在美国国务院发表上任后首次外交政策讲话。《解放报》报道拜登谈及沙特阿拉伯和伊朗核协议等问题。

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就在美国总统拜登于2月4日在美国国务院发表上任后首次外交政策讲话前，白宫宣布拜登政府的首个外交决定，涉及美国的中东战略，就是结束美国支持沙特联盟在也门的战斗。拜登总统表示，这场战斗造成人道和战略灾难，必须结束。

拜登任命了一位经验丰富的外交官蒂莫西·兰德金（Timothy Lenderking）作为美国也门使节，以寻求解决从2014年起爆发的内战。也门的内战已成为沙特阿拉伯与伊朗为争夺中东区域霸主而进行较量的舞台。 沙特领导军事同盟在也门打击被也门政府称为有德黑兰支持的胡塞叛乱分子，战斗对当地平民造成多次误伤。 联合国估计有25万军人和平民死亡，造成严重人道主义危机。

《解放报》指出预计沙特政府会与美国新政府合作，沙特方面周四表示要全面政治解决也门问题，感谢美国政府为解决危机采取的重要外交措施。此前美国特朗普政府给与沙特全面的支持，而美国新政府对沙特政策突然改变如同给沙特的一记耳光。

向伊朗发出信号

《解放报》分析美国退出也门战争可以解读为美国对伊朗表示善意，因为美国和伊朗两国准备进行复杂的谈判来挽救伊朗《核协议》。 虽然白宫认为重返2015年签署的限制伊朗发展核武器的《核协议》是“紧要任务”，但拜登没有在本次讲话中对此提及，美国和伊朗原则上同意核协议的重要性，但两国都不愿迈出第一步。

美国总统讲话试图向世界发出信号，现在是美国总统拜登、国务卿布林肯以及他们的团队做努力，来改变美国前特朗普总统时期的外交政策。美国前总特朗普使用推特治国，总统亲信担任一些大使馆要职，美国削减大使馆支出，裁员大使馆工作人员，削弱了美国外交实力。拜登总统在外交上做出重大改变，指出外交是工作中心，表示了对美国外交人员的支持。