拜登修復美國外交(三) 中東人道危機與伊朗

美國總統拜登2月4日在美國國務院發表上任後首次外交政策講話。《解放報》報道拜登談及沙特阿拉伯和伊朗核協議等問題。

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就在美國總統拜登於2月4日在美國國務院發表上任後首次外交政策講話前，白宮宣布拜登政府的首個外交決定，涉及美國的中東戰略，就是結束美國支持沙特聯盟在也門的戰鬥。拜登總統表示，這場戰鬥造成人道和戰略災難，必須結束。

拜登任命了一位經驗豐富的外交官蒂莫西·蘭德金（Timothy Lenderking）作為美國也門使節，以尋求解決從2014年起爆發的內戰。也門的內戰已成為沙特阿拉伯與伊朗為爭奪中東區域霸主而進行較量的舞台。 沙特領導軍事同盟在也門打擊被也門政府稱為有德黑蘭支持的胡塞叛亂分子，戰鬥對當地平民造成多次誤傷。 聯合國估計有25萬軍人和平民死亡，造成嚴重人道主義危機。

《解放報》指出預計沙特政府會與美國新政府合作，沙特方面周四表示要全面政治解決也門問題，感謝美國政府為解決危機採取的重要外交措施。此前美國特朗普政府給與沙特全面的支持，而美國新政府對沙特政策突然改變如同給沙特的一記耳光。

向伊朗發出信號

《解放報》分析美國退出也門戰爭可以解讀為美國對伊朗表示善意，因為美國和伊朗兩國準備進行複雜的談判來挽救伊朗《核協議》。 雖然白宮認為重返2015年簽署的限制伊朗發展核武器的《核協議》是“緊要任務”，但拜登沒有在本次講話中對此提及，美國和伊朗原則上同意核協議的重要性，但兩國都不願邁出第一步。

美國總統講話試圖向世界發出信號，現在是美國總統拜登、國務卿布林肯以及他們的團隊做努力，來改變美國前特朗普總統時期的外交政策。美國前總特朗普使用推特治國，總統親信擔任一些大使館要職，美國削減大使館支出，裁員大使館工作人員，削弱了美國外交實力。拜登總統在外交上做出重大改變，指出外交是工作中心，表示了對美國外交人員的支持。