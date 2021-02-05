法德首腦國防安全會議聚焦跨大西洋關係及國防工業前景

法國總統馬克龍和德國總理默克爾於周五將舉行線上國防會議，討論重大國防問題，尤其聚焦工業問題以及跨大西洋關係。這是法德領導人在美國總統拜登上任後舉行的首次會議，受到高度關注。

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法國總統府表示，在兩國外交部長和國防部長出席會議上，馬克龍和默克爾將討論加強歐洲主權的問題，並將就政治、外交和工業等當前主要問題發表進展報告。他們將特別討論歐洲防務問題，為二月份的歐洲理事會做準備。屆時德國歐盟理事會輪值主席國任期將結束，法國則將在2022年第一季度開始擔任該機構主席。同時，兩國領導人的談話也將涉及到跨大西洋和國際等議題。

據報道，法德領導人上次的會議於2019年10月在法國西南的圖盧茲舉行，之後不久馬克龍發出北約“腦死亡”的令人震驚的聲明。 這句話激起了法國對歐洲戰略自主權的棘手辯論，德國對此表示保留，認為歐洲安全恰恰是北約的責任範圍。

這也是自喬·拜登（Jo Biden）在白宮就職以來的這種形式的第一次會議，分析認為這標誌着實現跨大西洋關係正常化的希望，翻過特朗普擔任總統任期內經常對北約和歐洲提出批評這一頁。

法新社引述德國“國際安全”研究小組主任克勞迪亞·梅傑（Claudia Major）周四指出，兩國領導人將對歐洲安全如何保持及其未來方向、跨大西洋關係的前景等問題予以討論，同時也會關注到武器裝備，包括未來的空戰系統（SCAF）和陸地作戰系統MGCS坦克等。但她預計，在這些問題上很難有希望找到一種解決方案。

未來的空戰系統（SCAF）於2017年宣布，是一個分階段開發的項目。 據知情人士透露，合作國家目前正在談判在2026年之前開發一個飛行演示器，預算約需60億歐元。接近消息來源的人士透露，法德兩國及相關工業之間的合作非常複雜，導致項目的進展非常緩慢。

克勞迪婭·梅傑說：“未來的空戰系統項目進展緩慢在小範圍內體現了法德之間的問題所在。” 尤其由於德法兩國的選舉日程逼近，該項目也會受到影響。默克爾將於今年九月份議會選舉後離任，法國也將於明年春天舉行總統大選。因此，有消息人士認為，如果兩國準備做些什麼，最後的實際就是在兩國大選到來之前進行。

兩國領導人在交談後將於周五下午舉行聯合記者招待會。