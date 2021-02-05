法德首脑国防安全会议聚焦跨大西洋关系及国防工业前景

法国总统马克龙和德国总理默克尔于周五将举行线上国防会议，讨论重大国防问题，尤其聚焦工业问题以及跨大西洋关系。这是法德领导人在美国总统拜登上任后举行的首次会议，受到高度关注。

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法国总统府表示，在两国外交部长和国防部长出席会议上，马克龙和默克尔将讨论加强欧洲主权的问题，并将就政治、外交和工业等当前主要问题发表进展报告。他们将特别讨论欧洲防务问题，为二月份的欧洲理事会做准备。届时德国欧盟理事会轮值主席国任期将结束，法国则将在2022年第一季度开始担任该机构主席。同时，两国领导人的谈话也将涉及到跨大西洋和国际等议题。

据报道，法德领导人上次的会议于2019年10月在法国西南的图卢兹举行，之后不久马克龙发出北约“脑死亡”的令人震惊的声明。 这句话激起了法国对欧洲战略自主权的棘手辩论，德国对此表示保留，认为欧洲安全恰恰是北约的责任范围。

这也是自乔·拜登（Jo Biden）在白宫就职以来的这种形式的第一次会议，分析认为这标志着实现跨大西洋关系正常化的希望，翻过特朗普担任总统任期内经常对北约和欧洲提出批评这一页。

法新社引述德国“国际安全”研究小组主任克劳迪亚·梅杰（Claudia Major）周四指出，两国领导人将对欧洲安全如何保持及其未来方向、跨大西洋关系的前景等问题予以讨论，同时也会关注到武器装备，包括未来的空战系统（SCAF）和陆地作战系统MGCS坦克等。但她预计，在这些问题上很难有希望找到一种解决方案。

未来的空战系统（SCAF）于2017年宣布，是一个分阶段开发的项目。 据知情人士透露，合作国家目前正在谈判在2026年之前开发一个飞行演示器，预算约需60亿欧元。接近消息来源的人士透露，法德两国及相关工业之间的合作非常复杂，导致项目的进展非常缓慢。

克劳迪娅·梅杰说：“未来的空战系统项目进展缓慢在小范围内体现了法德之间的问题所在。” 尤其由于德法两国的选举日程逼近，该项目也会受到影响。默克尔将于今年九月份议会选举后离任，法国也将于明年春天举行总统大选。因此，有消息人士认为，如果两国准备做些什么，最后的实际就是在两国大选到来之前进行。

两国领导人在交谈后将于周五下午举行联合记者招待会。