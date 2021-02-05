韩国世贸总干事候选人宣布退选

韩国产业通商资源部通商交涉本部长俞明希5日宣布退出世界贸易组织(WTO)总干事选举，并表示将向世贸组织通报。此前美国特朗普政府曾显示坚决反对尼日利亚籍总干事候选人恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉人选。分析指，在拜登新政府表态后，恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉有望被推举为世贸组织下一任总干事。

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据韩联社今天报道称，韩国产业通商资源部通商交涉本部长俞明希在政府首尔办公楼宣布退出世贸组织总干事选举。据消息说，世贸组织去年10月28日在日内瓦召集全体成员国开会，公布针对成员国进行的下任总干事支持度调查结果，并推荐尼日利亚候选人恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉为下一任总干事。美国贸易代表办公室（USTR）随后发表声明称，美国支持俞明希出任世贸组织新任总干事。由于推举总干事须遵循成员协商一致原则，新任总干事任命程序就此停摆。

据俞明希表示，她一直等待成员国协商一致，但最后角逐结果公布已过几个月，依然未能达成一致，导致世贸组织领导能力长期出现空白。为了力促成员国达成一致，同美国等密切协调后决定退出选举。美方尊重她的决定。希望世贸组织能早日恢复领导能力，并在恢复多边贸易秩序等主要课题上取得进展。

据分析，美国新政府已决定支持尼日利亚籍总干事候选人恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉，她有望被推举为世贸组织下一任总干事。

对韩国是否会支持恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉的提问，俞明希表示韩国将积极参与协商争取成员国达成一致。