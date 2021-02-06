拜登暂停了特朗普从德国撤军的计划

美国总统拜登在就任后首次访问国务院时表示，将全面重设美国外交政策，并发表了上述言论。拜登称：“美国回来了，外交回来了”，“我们将重建我们的同盟。” 就拜登暂停驻德美军撤军计划，朝鲜日报说，是“同盟归来”。

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据朝鲜日报说，当地时间4日，美国总统拜登称，将重新探讨全球美军驻扎情况，在探讨期间将暂停驻德美军的撤军。据拜登称，国防部长劳埃德·奥斯汀将主导美军全球态势的探讨事宜，目的是使之与外交政策和国家安全优先顺序相符。

该报道称，此举实则是对前总统特朗普裁减驻德美军的指示按下暂停键。去年7月，特朗普指责德国没有支付足够的防卫费，下令在3.45万名驻德美军中裁减掉9500多人，进行重新部署。二战以后，美军便在德国驻扎至今。位于德国的拉姆斯泰因空军基地与美国的欧洲司令部、非洲司令部等同为美国的核心设施。

据该报道，《纽约时报》（NYT）认为，驻德美军冻结措施与美国国防部内削弱特朗普主导权的动向相吻合。基于拜登的此番措施，驻韩美军的裁军担忧也有望得到一定程度的缓解。特朗普在宣布撤离部分驻德美军后，舆论提出驻韩美军也有可能成为裁军对象。但美国仍有可能将驻韩美军裁军用作防卫费谈判的施压筹码。而此前，特朗普以相较于国内生产总值（GDP）规模，韩国承担的美军防卫费用过少为由，一直对韩国施压要求提高防卫费。

朝鲜日报引据韩国国防部有关人士称，但拜登是否会调整驻扎在索马里的兵力尚不明确。去年12月，特朗普在任期最后下令撤回驻索马里美军，并将其中相当一部分兵力重新部署到肯尼亚和吉布提等其他东非国家。由此，1月驻扎在索马里的700多名美军已经撤离。